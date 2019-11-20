Кому доверить строительство и оснащение АЗС?

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Строительство автозаправочных станций не может производиться компаниями, не имеющими соответствующей специализации и разрешительных документов

Только предприятия, готовые не только построить АЗС с нуля, но и оснастить ее под ключ, могут быть допущены к подобным работам. А еще необходимы лицензии на выполнение тех или иных работ. Все это свидетельствует о том, что конечный продукт - готовая АЗС - будет безопасным и полностью соответствующим всем требованиям законодательства и строительным нормативам.

ПНСК - строительство АЗС под ключ

Одной из немногих компаний, специализирующихся на строительстве и оснащении АЗС является АО «ПО «ПНСК», офис которой располагается в Санкт-Петербурге. Однако деятельность свою организация ведет на территории всей Российской Федерации.

В числе действующих клиентов «Роснефть», «Газпромнефть», «Лукойл», «Газпром». Сотрудничает строительная компания и с более мелкими игроками рынка. Заявку могут оформить частные нефтяные трейдеры и иные предприятия. При этом абсолютно для всех будут действовать разумные цены, а соответствие объекта СНиП не подлежит сомнениям.

В штате организации работают все специалисты, знания и опыт которых требуется при строительстве АЗС. Бригада квалифицированных специалистов в состоянии предложить весь спектр услуг от проектирования и создания чертежей до непосредственного строительства и запуска автозаправочного комплекса в работу, а также последующего обслуживания.

Немного об истории организации

АО «ПО «ПНСК» ведет свою деятельность с 1990 года. Силами компании было построено свыше 1700 автозаправочных станций и комплексов. Причем ряд объектов базируется за пределами России, таких насчитывается больше сотни. Они были построены для заказчиков из Украины, Беларуси, Казахстана, Абхазии, Афганистана, стран Евросоюза. . На территории страны же автозаправочные станции и комплексы располагаются в Сибири, в Центральном и Южном регионах, на Урале и на Дальнем Востоке, на Чукотке и в ряде других регионов.

Все это дает основания полагать, что только квалифицированный подход позволяет небольшой строительной компании стать гигантом рынка. Соблюдение всех требований безопасности, строгое соответствие букве закона и четкое следование пожеланиям заказчика дает все основания АО «ПО «ПНСК» считаться настоящим лидером рынка, которому можно доверять.