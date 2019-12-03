Правительство России уточнило критерии признания жилья аварийным

19:13

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства РФ, уточняющее положение о признании жилых домов аварийными, чтобы определить и использовать однозначные для всех регионов страны критерии.

Отныне состояние дома будет проверяться в ходе инструментального обследования, которое будет проводиться специализированными организациями, получившими на это разрешение, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минстроя России.

Основанием для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции будет аварийное техническое состояние несущих строительных конструкций дома или всего дома в целом, которое характеризуется их повреждениями и деформациями, потерей несущей способности и опасностью обрушения строения, а также кренами.

С инициативой по оценке состояния дома могут выступить как сами жители, так и органы власти муниципального образования и государственного жилищного надзора субъекта РФ, пояснили в Минстрое.

Согласно внесенным изменениям, в многоквартирном доме, признанном аварийным, все жилые помещения без исключения автоматически признаются непригодными для проживания.