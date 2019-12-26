Инвестиции в зарубежную недвижимость: Испания. Куда инвестировать

14:05

Растущий интерес к испанской недвижимости обусловлен сочетанием ее высокой рентабельности с пока еще умеренными ценами

Привлекает инвесторов и разнообразие предлагаемых вариантов - от небольших квартир до популярных ресторанов. При этом любой объект жилой недвижимости в популярном у туристов регионе дает не менее 8-11% прибыли в год, а коммерческой - до 12%.

Почему иностранцы, особенно граждане Великобритании и Германии, с 2017 г. активно скупают испанскую недвижимость? Ответ прост: они понимают, что нынешние относительно умеренные цены не вечны и через несколько лет ту же квартиру на побережье в Испании можно будет продать на 20-30% дороже. Но главное - они хотят заработать здесь и сейчас.

Преимущества Испании

Многомиллионный поток туристов позволяет быстро окупить любые вложения в объекты недвижимости, связанные с туристической сферой. Но это не единственная привлекательная черта местного рынка. Среди других плюсов стоит отметить:

а) высокую рентабельность и не менее высокую ликвидность вследствие постоянно растущего спроса;

б) разнообразие вариантов недвижимости;

в) низкие ставки ипотечных кредитов в местных банках;

г) заинтересованность властей страны в привлечении иностранных инвесторов.

Важно: покупка недвижимости на сумму от полумиллиона евро дает не гражданам ЕС право на получение ВНЖ.

Куда вложить деньги?

На первом месте по востребованности находятся объекты недвижимости в Испании, расположенные в Каталонии, Коста-Бланке, на Балеарских и Канарских островах - то есть там, куда направлен основной поток туристов. Чаще всего инвесторы приобретают отели и кафе/рестораны, затем идут магазины, фитнес-центры, салоны красоты; замыкают список гаражи и офисные помещения.

Жилая недвижимость в Испании представлена такими вариантами, как:

- квартиры;

- дома и коттеджи;

- лофты (бывшие промышленные здания, перестроенные под жилье).

Сколько можно заработать?

В популярных туристических регионах рентабельность инвестиций достигает 10-12%, если речь идет об отелях, кафе/барах и ресторанах. Прибыльность других объектов зависит от ряда условий и колеблется от 7 до 9%. Считается, что наименее выгодны инвестиции в гаражи и склады, однако и они дают не меньше 5-6% прибыли в год.

Важно: чтобы получать прибыль от бара или отеля, не обязательно лично им заниматься. Достаточно сдать помещение в аренду или нанять управляющего, который возьмет на себя управление бизнесом.

Рентабельность жилья зависит также зависит от региона: в Коста Бланке и на Канарах она колеблется от 8 до 11%, а в Галисии не превышает 6%. При этом в Мадриде и других больших городах с развитым рынком аренды вложения в квартиру окупаются уже через 10-12 лет.