Всё про демонтаж зданий и сооружений

21:02

Перед началом работы необходимо тщательно изучить информацию о сносимом здании

Основные сведения

Развитие цивилизации способствует расширению и росту городов. Постоянно появляется необходимость в свободном месте. Но что делать, если они заняты другими постройками? В данном случае на помощь придет демонтаж зданий и сооружений. Не следует думать, что этот процесс идентичен обычному разрушению. Легко ломается только карточный домик или замок из песка. Демонтаж - это трудная задача. Для ее решения часто необходим творческий подход.

Все дома различаются по сложности конструкции. Чем она проще, тем легче произвести демонтаж. Но большинство современных строений имеют сложную конструкцию, поэтому данную работу следует доверять только профессионалам в своем деле.

Как производится демонтаж домов?

Можно выделить три основных способа:

- щадящий;

- с помощью специализированной техники;

- взрыв.

В первом случае осуществляется простая разборка устаревшего здания. При этом, используется исключительно (или преимущественно) ручной труд. Такой способ можно использовать при демонтаже деревянного дома. Или тогда, когда конструкцию понадобится использовать вторично.

Снос зданий с помощью техники получил максимальное распространение. Правда деликатным данный способ назвать точно нельзя. В разрушении дома принимает участие экскаватор и прочая тяжелая техника.

Взрыв - самый быстрый и эффективный способ демонтажа. Правда предварительно придется произвести тщательные расчеты. Данную работу могут выполнять только профессионалы.

Прочие особенности демонтажа

Он может быть полным или частичным. Сносу поддаются:

- деревянные конструкции;

- промышленные объекты;

- металлические конструкции.

Снос домов из дерева считается самым простым. Вы сможете произвести демонтаж быстро и без каких-либо проблем. Кроме того, услуги по сносу деревянных конструкций самые дешевые. Стоимость пропорциональна объему затраченных сил.

С промышленными объектами все гораздо сложнее. Это не одно здание, а целый комплекс строений. Он может включать в себя: цех, склады, ангар. После демонтажа обязательно останутся огромные объемы строительного мусора. О его уборке следует задуматься заблаговременно.

Перед началом работы необходимо тщательно изучить информацию о сносимом здании. Требуется произвести анализ местности. Обязательно осматривается конструкция. Только после этого принимается окончательное решение о способе сноса.