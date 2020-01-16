Столичный суд постановил снести жилой комплекс Loft River

18:18

Тушинский районный суд Москвы признал жилой комплекс Loft River самовольной постройкой и обязал построившие этот ЖК компании снести его.

Комплекс Loft River был возведен в 2013-2015 гг. на территории парка "Москворецкий" в районе Покровское-Стрешнево на берегу реки Сходни. Он состоит из двух четырехэтажных домов общей площадью 6150 квадратных метров, в которых насчитывается около 140 апартаментов, пишет Newru.com со ссылкой на "Ведомости".

Еще несколько лет назад природоохранная прокуратура Москвы установила, что комплекс Loft River был возведен без разрешения на строительство и заключения государственной экологической экспертизы на месте двух складских комплексов. В 2018 году прокуратура подала иск о признании комплекса самостроем и его сносе к компании "Пост-М", владеющей правами на участок, на котором построен Loft River.

Согласно судебному решению, после его вступления в законную силу компании "Пост-М" и "Планета-ОВК" должны будут снести Loft River в течение трех месяцев.

К настоящему времени апелляционные жалобы на решение суда подали по меньшей мере восемь физических лиц, но юристы полагают, что шансы оспорить решение о сносе ЖК невелики. Так, по словам партнера юридической компании НАФКО Павла Иккерта, любая хозяйственная деятельность в границах особо охраняемой природной территории и так строжайше ограничена, а комплекс Loft River построен еще и в водоохранной зоне. Иккерт добавил, что ответчики аргументировали законность строительства фактом регистрации ЖК в Росреесте, но суд отклонил этот довод, поскольку регистрация касалась не новых построек, а реконструкции складских помещений, которые к тому времени были снесены.

Решение о признании Loft River самовольной постройкой делает ничтожными все сделки с проектом – после вступления решения в силу покупатели апартаментов смогут потребовать от компании "Пост-М" вернуть потраченные на покупку жилья деньги и компенсировать убытки. Вероятность возврата денег будет зависеть от условий договора о покупке апартаментов, а также от наличия у компании средств для удовлетворения требований покупателей, полагают эксперты.

По оценке партнера Colliers International Владимира Сергунина, стоимость всех апартаментов в Loft River сегодня составляет 700-900 млн рублей. На момент продажи эти квартиры стоили немногим дешевле.