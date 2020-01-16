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Столичный суд постановил снести жилой комплекс Loft River

18:18 16.01.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин

Тушинский районный суд Москвы признал жилой комплекс Loft River самовольной постройкой и обязал построившие этот ЖК компании снести его. 

Комплекс Loft River был возведен в 2013-2015 гг. на территории парка "Москворецкий" в районе Покровское-Стрешнево на берегу реки Сходни. Он состоит из двух четырехэтажных домов общей площадью 6150 квадратных метров, в которых насчитывается около 140 апартаментов, пишет Newru.com со ссылкой на "Ведомости".

Еще несколько лет назад природоохранная прокуратура Москвы установила, что комплекс Loft River был возведен без разрешения на строительство и заключения государственной экологической экспертизы на месте двух складских комплексов. В 2018 году прокуратура подала иск о признании комплекса самостроем и его сносе к компании "Пост-М", владеющей правами на участок, на котором построен Loft River. 

Согласно судебному решению, после его вступления в законную силу компании "Пост-М" и "Планета-ОВК" должны будут снести Loft River в течение трех месяцев. 

К настоящему времени апелляционные жалобы на решение суда подали по меньшей мере восемь физических лиц, но юристы полагают, что шансы оспорить решение о сносе ЖК невелики. Так, по словам партнера юридической компании НАФКО Павла Иккерта, любая хозяйственная деятельность в границах особо охраняемой природной территории и так строжайше ограничена, а комплекс Loft River построен еще и в водоохранной зоне. Иккерт добавил, что ответчики аргументировали законность строительства фактом регистрации ЖК в Росреесте, но суд отклонил этот довод, поскольку регистрация касалась не новых построек, а реконструкции складских помещений, которые к тому времени были снесены.

Решение о признании Loft River самовольной постройкой делает ничтожными все сделки с проектом – после вступления решения в силу покупатели апартаментов смогут потребовать от компании "Пост-М" вернуть потраченные на покупку жилья деньги и компенсировать убытки. Вероятность возврата денег будет зависеть от условий договора о покупке апартаментов, а также от наличия у компании средств для удовлетворения требований покупателей, полагают эксперты.

По оценке партнера Colliers International Владимира Сергунина, стоимость всех апартаментов в Loft River сегодня составляет 700-900 млн рублей. На момент продажи эти квартиры стоили немногим дешевле.

Темы: Судебная система в России, Недвижимость
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Комментарии читателей
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16.01.2020, 23:34
Гость: гость

Снести... потому что раньше нужно было думать и кое кому занести?
А почему тогда не сносят похожий жилой комплекс построенный недалеко от этого прямо в историческом парке Покровское -Стрешнево ближе к Ленинградскому шоссе? В парках же нельзя строить!
Почему не сносят многоэтажный особняк одного олигарха на территории ВДНХ, построенный прямо на берегу озера с выходом к воде?
Двойные стандарты какие-то.
16.01.2020, 21:59
Гость: a

Снести на том основании, что в России используется русский язык, а шарашка называется Loft River. Вот пусть пиндосы и забирают свои кирпичи.
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