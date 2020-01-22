Остекление балконов. Полезные советы и детали

19:32

Среди всех ремонтных работ особенно важно выделить те, которые касаются замены дверей и остекления

И если двери подобрать более-менее легко, то вот с остеклением всегда возникают вопросы: как не переплатить, какое выбрать и так далее. Остекление бывает холодным и теплым. А также может быть выполнено под ключ, с учетом особенностей того объекта, на котором работу нужно сдать. В любом случае здесь важно все просчитывать, а потому ниже в этой статье разберемся с разными видами того, что обычно предлагают подрядчики.

Какие виды и когда нужно выбирать?

Итак, основные виды остекления:

- холодное;

- теплое.

Холодное остекление применяется в случаях, если заказчику очень важно сэкономить бюджет, но оставлять открытым пространство – тоже не вариант. Например, вы хотите снизить счета за отопление, но пока что не можете позволить себе полноценную переделку лоджии. В этом случае устанавливаются легкие алюминиевые профили, а само остекление выглядит как окна с одним стеклянным полотном. Такое остекление недорогое, позволяет защитить помещение от ветра и осадков. Из минусов можно выделить то, что здесь невысокая изоляция от холода. То есть, существенно утеплить жилище таким способом не получится.

Теплое остекление выполняется с использованием стеклопакетов от ведущих производителей профилей вроде REHAU, MELKE. В этом случае помещение надежно и герметично защищено от ветра, осадков, но также и от сквозняка, перепадов температуры. Если грамотно сделать монтаж, то за окном может быть минусовая температура (например, до 10 градусов ниже нуля), а на лоджии фиксируют 22 градуса тепла. Конечно, такое остекление дает возможность расширить жилое пространство, превратив лоджии в дополнительные комнаты или же просто используя их как полезную площадь в хозяйстве.

Что нужно учитывать при выборе остекления?

Есть некоторые нюансы, которые обязательно нужно принимать во внимание:

- Теплое остекление не слишком дорогое, а потому, если важна температура в помещении, стоит рассмотреть именно этот вариант.

- У компаний, которые занимаются изготовлением окон, всегда стоит уточнять возможность заказа дополнительных услуг: установки откосов, отливов, кровли, подоконников и так далее. В комплексе услуги всегда стоят дешевле, чем при заказе вразброс.

- Для разных типов домов рассчитываются разные цены на производство окон. Так происходит потому, что дома разных лет постройки и разных типов имеют разные оконные и дверные проемы. Типовые панельные дома вроде серий П-44, П-46, а также хрущевки и сталинки всегда чуть отличаются по цене остекления. Конкретную цену обычно называет менеджер, а если остекление нужно для частного дома, загородной недвижимости или дачи, то расчет всегда делается индивидуально.

- Окна могут устанавливаться с ламинацией. То есть, если вы не хотите обычные белые окна ПВХ, всегда есть возможность изучить цветовую гамму покрытий, которые сделают остекление максимально подходящим под фасад здания.

- Заказчик может обговорить установку панорамных окон, например, если лоджия создается с нуля. В этом случае окна до самого пола будут смотреться очень эффектно и необычно, пропуская в комнату еще больше света.

Итак, выбирая остекление, всегда просчитывайте, насколько вам выгодно вкладывать деньги в самый оптимальный вариант. Если есть желание максимально утеплить жилье, можно спросить подрядчика о дополнительных опциях: установке теплого пола, разводке электрики, объединении с жилой комнатой, утеплении и так далее. В любом случае услуга вызова замерщика большинством компаний предоставляется бесплатно, чем обязательно стоит воспользоваться.