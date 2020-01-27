Мишустин выделил китайской компании восемь земельных участков в Приморье

20:06

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о расширении ТОР «Михайловский». Согласно документу, в ТОР будут включены восемь земельных участков для потенциального резидента ООО «Дальселькор», пишет РИА Новости.

Учредитель «Дальселькор» - ООО «Лянтай по научно-техническому развитию сельского хозяйства Хэйлунцзян» - хочет построить предприятие по выращиванию, переработке и фасовке риса и сои. Предполагаемый объем капитальных вложений составляет 3,3 млрд руб. Совокупные поступления в консолидированный бюджет от налогов и сборов (с учетом налоговых льгот) за период с 2019 г. по 2028 г., по оценке Минвостокразвития, превысят ‎410 млн руб., сообщает приморское издание Konkurent.ru.