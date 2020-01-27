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Мишустин выделил китайской компании восемь земельных участков в Приморье

20:06 27.01.2020
Фото с сайта minvr.ru
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о расширении ТОР «Михайловский». Согласно документу, в ТОР будут включены восемь земельных участков для потенциального резидента ООО «Дальселькор», пишет РИА Новости.

Учредитель «Дальселькор» - ООО «Лянтай по научно-техническому развитию сельского хозяйства Хэйлунцзян» - хочет построить предприятие по выращиванию, переработке и фасовке риса и сои. Предполагаемый объем капитальных вложений составляет 3,3 млрд руб. Совокупные поступления в консолидированный бюджет от налогов и сборов (с учетом налоговых льгот) за период с 2019 г. по 2028 г., по оценке Минвостокразвития, превысят ‎410 млн руб., сообщает приморское издание Konkurent.ru.

Темы: Михаил Мишустин, Китай, Приморский край, Земельные участки, Правительство России
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Комментарии читателей
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28.01.2020, 00:26
Гость: И зачем

было менять димона на этого? Тот хоть забавным был.
28.01.2020, 00:17
Гость: Вы все перепутали,

мину заложил сапер Ульянов, погоняла Ленин.
28.01.2020, 00:16
Гость: Острова не дали продать,

решил, под шумок, продать материк.
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