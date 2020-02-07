]]>
]]>
Главная Недвижимость Новости

Хуснуллин назвал преступлением ипотеку под 9%

15:33 7.02.2020
© KM.RU
© KM.RU
Материалы по теме:

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин считает преступлением ипотечную ставку в 9%. По его словам, без снижения ипотечной ставки достичь показателей нацпроекта «Жилье и городская среда» невозможно.

«Ставить себе задачу 9% — это преступление перед людьми. Давайте принимать решение. У банков резервы есть, надо снижать реальную ставку»,— отметил Хуснуллин.

Согласно анонсированному нацпроекту «Жилье и городская среда», к 2024 году средняя ставка по ипотеке должна будет составить 7,9%. Уже в 2020 году ожидается сокращение средневзвешенной ипотечной ставки до 8,7% годовых. Вместе с тем, в 2019-м при реализации нацпроекта возник ряд проблем: в частности, недостаточно высокие темпы ввода жилья и малое количество выдаваемых разрешений на строительство.

Ранее Банк России объявил о снижении ключевой ставки на 0,25 процентных пункта, до 6% годовых. Ключевую ставку финансовый регулятор пересматривает впервые в 2020 году. В прошлом году ЦБ менял ключевую ставку пять раз, последний — в декабре.

Темы: Экономическая ситуация в России, Ипотека в России, Недвижимость, Рынок недвижимости в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.02.2020, 21:31
Гость: И

президента так можно?
07.02.2020, 21:29
Гость: Алексан-ич

Кто-то из этих уже отдал их богу душу - Хунуллин, Хайруллин, Хуйруллин - там их много, поставят новых в Золотой Орде, будь они прокляты!
07.02.2020, 18:19
Гость: Правильно!

Вам, преступникам, и намотаем срок на зоне с накруткой под 90% в год. Годится?
Все комментарии (13)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации