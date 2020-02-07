Хуснуллин назвал преступлением ипотеку под 9%

15:33

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин считает преступлением ипотечную ставку в 9%. По его словам, без снижения ипотечной ставки достичь показателей нацпроекта «Жилье и городская среда» невозможно.

«Ставить себе задачу 9% — это преступление перед людьми. Давайте принимать решение. У банков резервы есть, надо снижать реальную ставку»,— отметил Хуснуллин.

Согласно анонсированному нацпроекту «Жилье и городская среда», к 2024 году средняя ставка по ипотеке должна будет составить 7,9%. Уже в 2020 году ожидается сокращение средневзвешенной ипотечной ставки до 8,7% годовых. Вместе с тем, в 2019-м при реализации нацпроекта возник ряд проблем: в частности, недостаточно высокие темпы ввода жилья и малое количество выдаваемых разрешений на строительство.

Ранее Банк России объявил о снижении ключевой ставки на 0,25 процентных пункта, до 6% годовых. Ключевую ставку финансовый регулятор пересматривает впервые в 2020 году. В прошлом году ЦБ менял ключевую ставку пять раз, последний — в декабре.