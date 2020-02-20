Как утеплить старую квартиру

14:39

Чтобы с приходом холодов в жилье оставалось тепло и уютно - мало использовать обогреватели

Тепло очень быстро будет выветриваться через многочисленные щели, а потому хорошо бы подумать про капитальное утепление своего жилья.

Начинать работы следует с поиска места, которое является источником проникновения холода в жилье. Больше всего тепла обычно уходит через оконные щели. Хорошим решением является замена старых окон на современные стеклопакеты, но такой вариант требует финансовых вложений. Если средства ограничены, можно просто заделать щели.

Для проведения подобной процедуры можно использовать кусочки ткани, поролон или бумагу. Если площадь вашего жилища велика, то возможно выгоднее будет закупить тот выбранный материал оптом, поролон, например, можно посмотреть на сайте Porolon-Optom.ru. Выбранный материал плотно сворачивается и вставляется в щель между оконным проемом и рамой. Поверху утепленные щели закрываются строительным скотчем. Если щели были уплотнены хорошо, теплопотери через них значительно уменьшатся, но полностью устранены не будут.

Квартиры в панельных домах в большинстве случаев становятся холодными из-за некачественно заделанных швов между плитами. Решить данную проблему можно через управляющую компанию, к которой относится дом. Однако таким способом пользуются редко, так как добиться проведения утеплительных работ довольно непросто и это занимает много времени.

Чаще всего жители таких квартир пытаются решить проблему утепления своего жилья снаружи собственными силами. Сегодня стали востребованы услуги промышленных альпинистов, которые проводят качественные работы по наружному утеплению.

Для квартир, которые располагаются на 7 и более высоком этаже, вышеописанные способы могут не помочь. Причиной тому являются более сильные воздушные потоки, да и отопительная система здесь холоднее, чем на первом этаже, так как успевает остыть по дороге. В таких квартирах следует не только позаботиться об утеплении швов и устранении оконных щелей, следует провести утепление всех стен, которые выходят на улицу. В качестве материала для такого внутреннего утепления стен могут быть использованы сендвич-панели.

Сэндвич-панели имеют сравнительно невысокую стоимость, да и работать с ними может любой, даже не имея никаких специальных навыков. Есть у такого материала и недостаток - он достаточно толстый, следовательно, его использование приводит к уменьшению полезной площади жилья. А ведь для большинства уменьшение комнаты на 25 сантиметров (такой может быть толщина сэндвич-панелей) попросту недопустимо.

Если подобный вариант внутреннего утепления не подходит, можно будет провести утепление панелями снаружи, но для этого придется обращаться в фирму промышленного альпинизма.