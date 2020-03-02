Госдума одобрила идею пересмотреть тарифы ЖКХ из-за теплой зимы

13:14

Жители регионов, в которых платежи за отопление начисляются равномерно в течение всего года, а не по общедомовым счетчикам, могут рассчитывать на пересмотр стоимости из-за аномально теплой зимы.

Об этом газете «Известия» рассказали в Министерстве строительства и ЖКХ.

Сообщается, что, например, в Москве сумма экономии может составить около 200 рублей в определенные месяцы, так как в столице из-за аномально теплой зимы было израсходовано примерно на 20% меньше тепла и газа.

В Минстрое добавили, что ресурсоснабжающие организации и управляющие компании обязаны следить за качеством теплоснабжения и своевременно корректировать параметры теплоносителя.

Специалисты отмечают, что только по одному дому экономия за год может составлять от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а управляющие компании обязаны делать перерасчет.