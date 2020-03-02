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Госдума одобрила идею пересмотреть тарифы ЖКХ из-за теплой зимы

13:14 2.03.2020
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Жители регионов, в которых платежи за отопление начисляются равномерно в течение всего года, а не по общедомовым счетчикам, могут рассчитывать на пересмотр стоимости из-за аномально теплой зимы.

Об этом газете «Известия» рассказали в Министерстве строительства и ЖКХ. 

Сообщается, что, например, в Москве сумма экономии может составить около 200 рублей в определенные месяцы, так как в столице из-за аномально теплой зимы было израсходовано примерно на 20% меньше тепла и газа.

В Минстрое добавили, что ресурсоснабжающие организации и управляющие компании обязаны следить за качеством теплоснабжения и своевременно корректировать параметры теплоносителя.

Специалисты отмечают, что только по одному дому экономия за год может составлять от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а управляющие компании обязаны делать перерасчет.

Темы: Министерство строительства и ЖКХ РФ
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Комментарии читателей
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02.03.2020, 19:21
Гость: ага

По выставленных к оплате Гкалл в Смоленске возникает ощущение по платежно-расчетным документам, что у каждой квартире сауна не зависимо от температуры на улице. У этих счетоводов получается как-бы по ощедомовому счетчику, но всегда выше установленного норматива.
02.03.2020, 18:21
Гость: Сердечник

теплосчётчики ещё не изобрели в сколково?
02.03.2020, 18:14
Гость: семенов

Если и сделают, то рублей на 20 меньше. И то вряд ли, это ж капитализм
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