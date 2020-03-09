Преимущество пластиковых окон

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До сегодняшнего дня дерево являлось одним из самых главных материалов в строительстве, который использовался для изготовления окон

Между тем вырубание леса грозит исчезновению животного и растительного мира.

Существуют материалы, которые позволяют предотвратить уничтожение лесных массивов. Таким натуральным материалом является ПВХ – альтернативное решение для производства окон. Он отличается превосходными теплоизоляционными свойствами и доступной стоимостью.

В отличие от древесины ПВХ уменьшает затраты на отопление, материал простой в уходе, а также обладает продолжительным сроком службы.

Еще одно преимущество ПВХ заключается в том, что пластик не подвергается атмосферному воздействию. В свою очередь древесине свойственно деформироваться, из-за чего деревянные рамы искривляются, при этом могут образоваться щели в оконных проемах, через которые уходит тепло. В итоге появляется сырость, сквозняки и проникают насекомые.

В этом случае дерево нужно дополнительно обрабатывать морилкой, лаком, краской, что уже не говорит про экологичность материала. Пластиковые окна наоборот не подвержены деформации, они не будут гнить, отслаиваться, крошиться и царапаться.

Не секрет, что из дерева можно сделать изделия любой формы, однако окна из древесины несовершенны. Нет возможности использовать улучшенные лузы для создания герметичных прокладок и системы скрепления дверцы в рамах из дерева.

Помимо этого металлические детали, которые поддерживают створки, нелегко скрыть от осадков, поэтому они будут постепенно заклинивать. Из ПВХ без проблем можно создать любую сложную форму, все составляющие детали надежно скрыты от воздействия погодных условий.

Кроме дерева для изготовления окон применяется алюминий. Однако этот материал имеет множество недостатков. Альтернативой является ПВХ. Это материал, который способен противостоять распространению токсинов и вредных веществ. Любой пластик можно переработать в иное изделие, он экологически чистый.

Стоит отметить, что алюминий является естественным проводником тепла. В зимний период холод, а летом жара напрямую проникают в жилье через окна из алюминия, что приводит к существенной потере отопления или кондиционирования. Чтобы снизить такие потери, изготовители алюминиевых конструкций дополняют к алюминиевым дверям и окнам теплоизоляторы, что подразумевает расход дополнительного времени, материалов и увеличение стоимости на оконные конструкции.

В отличие от алюминия, пластиковые окна наоборот сберегают тепло естественным способом без добавочных затрат на утепление. ПВХ - это отличный и недорогой теплоизолятор.

Алюминий не подвержен ржавчине, но он может менять цвет, на окнах из такого материала появляется конденсат, который, стекая по стеклам, может испортить мебель или обои. В свою очередь ПВХ не изменяет цвет, на окнах из пластика конденсат испаряется. Пластиковые окна не выцветают и не гнутся, они всегда внешне отлично смотрятся.

Для скрепления алюминиевой конструкции применяют шурупы из нержавейки. Однако при контактировании с алюминием они развинчиваются и ломаются. В окнах ПВХ соединения шурупов с деталями не вызывают негативных реакций.

При производстве пластиковых окон применяют армирование, с помощью сварочного оснащения получается герметичное соединение всей поверхности, что гарантирует надежность и долговременную эксплуатацию конструкции.

Окна ПВХ не пропускают шум. Звукоизоляционные качества материала зависят от того, насколько толще стекло, каково свойство профиля и какая герметичность окна. К примеру, двойной стеклопакет имеет звукоизолирование пластиковых окон для любых частот 32, 8dB.

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