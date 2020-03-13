Пенопласт - на что обратить внимание

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Утепляя дом пенопластом, особое внимание следует обратить на места вокруг дверей и окон

Утепляя дом методом крепления слоя пенопласта на стены при помощи клеевой смеси и оштукатуривания, следует обратить внимание на выполнение технологических требований.

Перед началом наклеивания слоя пенопластового утеплителя поверхность стен необходимо очистить и устранить все повреждения. Клеевая смесь тщательно накладывается на пенопластовые плиты, а не непосредственно на стены. Размеры плит не должны быть больше 100 х 50 см. Стены с приклеенными пенопластовыми плитами необходимо оставить на три дня в покое для схватывания пенопласта. Установленные плиты укрепляются при помощи пластмассовых дюбелей, которые называются грибками.

Чаще всего возникновение ошибок встречается на этапе укладывания сетки. Сетку следует уложить на прикрепленный пенопласт с нанесением сверху вниз слоев раствора и последующим прижатием при помощи шпателя с зубчатыми краями (1/3 толщины), особенно в тех местах, где возникает в этом максимальная необходимость. Сетку из стекловолокна нужно вдавливать в раствор, пока он не отвердел, легко протягивая по ней длинным штукатурным шпателем и устраняя с поверхности избыток смеси. На сетку накладывается слой шпаклевочного клея (подкладка под штукатурку). Сетку следует укладывать внакладку. В ином случае невозможно будет соединить ряды, следствием чего будет растрескивание штукатурки, или даже отставание ее от пенопласта.

Утепляя дом пенопластом, особое внимание следует обратить на места вокруг дверей и окон, углов и соединений. Несмотря на то, что утеплитель и штукатурка прикреплены к стене, возникающее в ней напряжение может передаваться на штукатурку. Это может вызвать образование на поверхности морщин. Чтобы избежать этого, угольники оконных и дверных проемов достаточно укрепить дополнительным слоем сетки размером 30 х 30 см, уложенным под углом 45 градусов. С этой целью в первую очередь необходимо нанести смесь и провести по ней шпателем с зубьями, затем вдавить кусок сетки в раствори провести сверху длинным гладким шпателем.

Уложенные на края проемов (либо внутри поверхности оконного или дверного отверстия) угольники будут хорошо выполнять свою функцию только в том случае, когда будет соблюдена последовательность работ. Угольники крепятся на пенопласт, а затем укладывается на них сетка. Если последовательность будет другой, штукатурка будет растрескиваться и отваливаться от профиля, поскольку у нее не будет хорошей связи с металлом.

Прикрепление пластмассового оконного профиля при помощи сетки позволить избежать трескания штукатурки на стыках с угольником окна или двери. С этой целью на поверхность угольника наносится клеевая смесь таким образом, чтобы не испачкать угольник, а затем приклеивается профиль. Приложенная к нему сетка вклеивается в раствор. Очень важно вклеить в первую очередь профиль в проем, и только после этого стальной угольник. Таким же методом, как оконные и дверные проемы, отделываются и углы дома.

В местах соединения двух независимых и работающих отдельно конструкций, например, соседнего дома, необходимо расширение. Оно обеспечит независимую работу двух конструкций домов. Чаще всего пенопласт укладывается от расширительной щели. Плиты пенопласта с двух сторон щели смазываются раствором, а затем протягиваются зубчатым шпателем. В щели располагается расширительный профиль с прикрепленными двумя слоями сетки шириной 10 см. В профиль укладываются поломы пенопласта. Они защищают щель от загрязнения во время оштукатуривания и придерживают профиль во время этих работ. После оштукатуривания полоски пенопласта вынимаются.

Фото с сайта proffstroygroup.ru

