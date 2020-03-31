Жителей Москвы и Подмосковья освободили от уплаты взносов на капремонт

13:12

В связи с введением в Москве ограничительных мер из-за распространения коронавируса, а также в связи с введением режима самоизоляции, горожан освободят от взносов на капремонт, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление мэра столицы Сергея Собянина.

"На три месяца - с 1 апреля по 30 июня 2020 года - собственники жилья будут освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт", - заявил градоначальник, отметив, что данное решение было принято исходя из опыта первых дней введения всеобщего домашнего режима.

Кроме того, минимизация нахождения посторонних людей в жилых домах повысит эффективность режима самоизоляции.

При этом ремонтные работы, которые уже ведутся в многоквартирных домах, будут приостановлены, завершат только работы, необходимые для обеспечения безопасности и комфорта проживания.

Аналогичные меры приняты в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы губернатора Андрея Воробьева.