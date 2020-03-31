]]>
]]>
Главная Недвижимость Новости

Жителей Москвы и Подмосковья освободили от уплаты взносов на капремонт

13:12 31.03.2020
Фото © KM.RU
Материалы по теме:

В связи с введением в Москве ограничительных мер из-за распространения коронавируса, а также в связи с введением режима самоизоляции, горожан освободят от взносов на капремонт,  пишет РИА Новости со ссылкой на заявление мэра столицы Сергея Собянина.

"На три месяца - с 1 апреля по 30 июня 2020 года - собственники жилья будут освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт", - заявил градоначальник, отметив, что данное решение было принято исходя из опыта первых дней введения всеобщего домашнего режима.

Кроме того, минимизация нахождения посторонних людей в жилых домах повысит эффективность режима самоизоляции.

При этом ремонтные работы, которые уже ведутся в многоквартирных домах, будут приостановлены, завершат только работы, необходимые для обеспечения безопасности и комфорта проживания.

Аналогичные меры приняты в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы губернатора Андрея Воробьева.

Темы: Коронавирус, Жилищно-коммунальное хозяйство в России, Сергей Собянин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
31.03.2020, 16:29
Гость: Чел

Да ты сам пришлый, если посмотреть на тебя с точки зрения аборигенных народов, для которых Сибирь - исконная земля.
Или ты будешь тут утверждать, что ты - хакас, эвенк или тунгус?
Да не надо! Ты по корням русский. Значит твои предки пришли туда не ранее 17 века. А скорее всего намного-намного позже, так что в твоей семейной памяти еще не забыто, из какой конкретной области России твои предки приехали.
Так что не получится у тебя примазаться к коренным народам, и показать фигу Кремлю, если вдруг случится такой казус, что местные аборигенные народы вдруг обретут такой политический вес, чтоб решать такого рода вопросы - кто в Красноярском крае местный, а кто понаехавший. И попрут тебя оттуда с треском.
И за примером такого исхода, если ты попробуешь разыграть эту карту, далеко ходить не надо. Взгляни на соседний Казахстан. Там полно было русских примерно с такой же семейной историей, как у тебя. И жили они там спокойно, и считали себя местными, а вот теперь так все повернулось, что приходится собирать манатки и возвращаться в Россию.
31.03.2020, 16:23
Гость: Россия скинется,

Россия поможет.
31.03.2020, 15:03
Гость: выгодное географическое положение

Так жители этого региона живут вокруг Кремля,им и зарплаты повыше,и пенсии,и пособия по безработице.И вот на три месяца от уплаты за капитальный ремонт освобождают.В России все по другому.
Все комментарии (6)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации