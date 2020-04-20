В чем заключается разница между газовыми котлами и колонками

23:15

Неопытные владельцы загородных домов либо квартир не знают, какое оборудование лучше.

Котлы, колонки газовые, причем различных модификаций, предлагают многие компании. Чтобы сделать правильный выбор, сравнивают приборы по нескольким параметрам, иначе заменить приобретенный агрегат будет проблематично.

В чем разница между газовым котлом и колонкой

Основное отличие оборудования заключается в разном числе теплообменников.

Водонагреватель имеет только 1 радиатор либо змеевик. Колонка функционирует исключительно в качестве аппарата для подачи горячей воды. 2-контурный котел выполняет сразу 2 задачи - работает как обогревательный прибор и одновременно способен обеспечивать ГВС для бытовых потребностей. Другие отличия менее важны.

Достоинства и недостатки отопления и ГВС от котла с двумя контурами

Двухконтурный прибор функционирует на обогрев комнат и обеспечение горячей водой. Установка подобной отопительной системы имеет свои достоинства, которые относятся к нюансам эксплуатации, производительности и цене. Поэтому целесообразность покупки двухконтурного прибора оценивается только после рассмотрения и учета всех характеристик аппарата.

Из положительных сторон:

возможность сэкономить площадь - по габаритам агрегат не превосходит одноконтурную разновидность оборудования;

выгода и экономия - приобретение устройства дешевле, чем раздельная покупка приборов;

подключение - осуществляет подвод газа к одной точке, что позволяет сократить траты на монтаж и получение необходимой документации.

Однако есть и отрицательные моменты:

Большинство приборов функционирует, отдавая приоритет ГВС. На практике означает, что происходит понижение либо полное отключение обогрева помещений.

При поломке любого из контуров прекращается работа целой конструкции. Т.е. нельзя будет ни нагреть воду, ни воздух в квартире либо доме.

Эксплуатация двухконтурного прибора обходится дороже, поскольку есть сложные детали, которые нуждаются в периодическом обслуживании, проведении ремонтных действий.

Особенности отопления от одноконтурного котла и ГВС от колонки

Конструкция характеризуется преимуществами, в том числе перед двухконтурными приборами. Например:

автономное функционирование, т.е. при поломке одного устройства следующее продолжит работу;

нет ограничений по объему нагреваемой жидкости - отдельно расположенный проточный агрегат отличается большим показателем производительности, чем встроенный теплообменник ГВС.

Газовая колонка с котлом удобны при работе, но занимают большую площадь и дороже на 25-30% в сравнении с двухконтурным агрегатом.

Однако раздельная установка - хороший выбор, если площадь помещения достаточная, а комната соответствует основным требованиям, прописанным в СНиП.

Возможна ли установка рядом с котлом

Правила, которые регламентируют расположение и подключение водогрейного агрегата, прописаны в СП 62.13330 «Газораспределительные системы». В своде четко обозначено, что необходимое расстояние между котлом, колонкой должен определять непосредственно производитель. В самой документации нет ограничений, которые указывают минимальное либо максимальное значение.

Если смотреть сведения в инструкции по эксплуатации, то там стандартно отображена следующая информация:

запрещается установка колонки, котла на газу друг над другом;

разрешается размещение оборудования рядом.

Требования к комнате для монтажа газовой колонки и котла прописаны в СНиП. Там указано:

минимальная площадь должна быть 8-9 м;

высота потолков - от 220 см;

в помещении необходима форточка либо окно, которое может открываться;

запрещено размещение газового оборудования в ванной и жилых комнатах;

помещение, которое используется в качестве котельной, должно закрываться дверью, зазор между полотном и полом - от 5 см;

обязательные условия - тройной воздухообмен и естественная приточная вытяжка.

Возможен ли вывод котла и колонки в один дымоход

На практике подобное решение запрещено. Использование дымохода 2 агрегатами противоречит разработанным строительным нормам. Если совместить вывод для газовой колонки и котла, это напрямую нарушает требования, прописанные в СП 60.13330. В правилах значится следующее:

приборы, которые функционируют на газовом топливе, обустраиваются отдельной системой для дымоотведения, а их подключение осуществляется к разным выходам;

иногда допустимо соединение 2 колонок в единую конструкцию, но только при условии имеющейся рассечки с минимальным размером в 50 см.

Прописанные ограничения остаются даже в том случае, если колонка и котел используются не одновременно, а попеременно.

Плюсы и минусы спаренного решения

Среди достоинств выделяют:

колонка вместо газового двухконтурного агрегата функционирует с большей теплоотдачей и отличается хорошей пропускной возможностью;

особенность - экономичность, поскольку водонагреватель работает и в летнее время, не затрачивает газ на обогрев, однако не все двухконтурные приборы могут функционировать только на ГВС;

дополнительные расходы на приобретение колонки и котла окупаются благодаря экономичному потреблению топлива самим оборудованием.

Из минусов метода называют:

трудности с размещением газовой колонки и котла в одной комнате;

учитывать придется действующие строительные нормативы, обустройство надежной естественной вытяжки, наличие минимальной площади и требования, которые предъявляются к размещению оборудования.

Когда комната под обустройство котельной маленькая, лучше выбрать двухконтурный агрегат. Если места достаточно, рекомендуется устанавливать одноконтурный аппарат и газовую колонку. Но также зависит от особенностей помещений и предъявляемых требований, в том числе владельцев.

Какое оборудование лучше выбрать

Многие не могут выбрать нужный отопительный агрегат, поскольку не знают его характеристик и разновидностей. Различают следующие типы приборов:

Одно-, двухконтурные модели. Первые применяются только для ГВС радиаторов. Вторые имеют 2 контура и способны обогревать помещение, одновременно считаются источниками горячего водоснабжения.

С 1 либо 2 теплообменниками. Двухконтурные котлы делятся на модели с битермическим, раздельным теплодатчиком. Последние малочувствительны к качеству жидкости в водопроводе, поэтому надежны, долговечны. Если применять битермические модификации, рекомендуются специальные средства от накипи.

Конденсационные аппараты. Приборы используют высокий температурный режим отработанного топлива, что экономит до 15-17% газа. Такой тип отопительного оборудования применяют при обогреве комнат системой «теплый пол». Максимальный КПД котел показывает при низких температурах в 40°С.

В основном при выборе отопительного агрегата каждый ориентируется на предпочтения, планируемые задачи.

Также имеет значение само помещение. Дополнительно нужно учитывать такие характеристики котла как мощность, количество контуров и производительность. При затруднениях лучше проконсультироваться со специалистом, поскольку выбор газового оборудования должен быть взвешенным.

Фото с сайта avangardteplo.ru

