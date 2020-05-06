Чем отличается половая доска от паркета?

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Строительный рынок предлагает большой выбор строительных и отделочных материалов

Напольные покрытия не стали исключениями. Можно купить варианты на любой вкус и кошелек. Одно из популярных покрытий – половые доски. Это натуральный материал, который отличается хорошими визуальными характеристиками, прочностью, долгим сроком службы. Доски подходят для устройства пола на даче, в загородном доме и квартире. Они экологичны, поэтому не выделяют опасных веществ.

Основное отличие половой доски от паркетной в том, что вторая склеена из отдельных слоев. Доски, которые представлены в каталоге на сайте http://realwood.ru/products/polovaya_doska/, выполнены из массива. Они обладают всеми преимуществами древесины, так как при производстве досок не используются искусственное сырье или химически опасные добавки. Для соединения отдельных элементов используется конструкция паз-гребень. Шпунтовое соединение облегчает укладку, а также исключает образование щелей при усыхании дерева. На протяжении долгого времени пол смотрится эстетично.

Разновидности половой доски

Стоимость материалов во многом зависит от типа используемого сырья. Для изготовления напольных покрытий чаще всего используются следующие виды дерева:

• сосна;

• лиственница;

• ель;

• дуб;

• береза.

Основное отличие – твердость. Подбирать породу нужно с учетом условий эксплуатации полов. Сосна подходит для использования в хозяйственных, производственных помещениях. Лиственница активно используется для отделки помещений с высокой влажностью, например, бассейны, бани, ванные комнаты, сауны. Лиственница не подвержена гниению, воздействию вредителей, устойчива к появлению плесени, грибка. Если в приоритете долговечность, эстетика, то лучше остановиться на вариантах из дуба, ясеня.

Основные плюсы половой доски

Среди ключевых преимуществ доски из массива стоит отметить:

• экологичность;

• пол не нуждается в дополнительном подогреве, так как древесина сама по себе теплая;

относительно простая укладка;

• хорошая тепло- и шумоизоляция;

• долгий срок службы;

• высокая прочность;

• эстетичность.

Широкий размерный ряд позволяет для любого помещения подобрать подходящее решение. Для небольших комнат подойдут узкие планки, для просторных помещений – более широкие и длинные планки.

По материалам сайта http://realwood.ru/.