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Россияне задолжали за услуги ЖКХ больше триллиона рублей

21:11 21.05.2020
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1,03 трлн руб. составляет объем задолженности за жилищно-коммунальные услуги в России на март 2020 года.

Согласно данным Министерства строительства и ЖКХ РФ, структура задолженности складывается из неоплаченных управляющими компаниями, населением и товариществами собственников жилья счетов на сумму 810 млрд руб., 60 млрд долга бюджетных организаций и 400 млрд долгов прочих потребителей услуг ЖКХ, пишет РБК.

Объем этой задолженности, по данным Минстроя, существенно не снижается, что оставляет проблему недофинансирования отрасли ЖКХ актуальной из года в год.

Одним из самых дискуссионных вопросов в решении проблем долгов по ЖКХ в 2019 году оставалась возможность передачи прав требования по неоплаченным счетам населения коллекторам. Соответствующие нововведения активно обсуждались вплоть до подписания президентом России Владимиром Путиным поправок в Жилищный кодекс, запрещающих передачу права взыскания долгов по счетам непрофессиональным участникам рынка жилищно-коммунальных услуг.

Таким образом, было законодательно запрещено передавать коллекторам долги граждан по коммунальным платежам, взыскание теперь возможно только в судебном порядке.

Эксперты прогнозируют, что по итогам первого полугодия 2020 года объем долгов населения за коммунальные услуги может значительно вырасти. Причина в том, что введение с началом пандемии коронавируса моратория на пени и отключение услуг и общее снижение доходов россиян могут мотивировать граждан игнорировать коммунальные платежи в пользу оплаты более актуальных расходов на продукты и лекарства и прочие первостепенные нужды.

Темы: Жилищно-коммунальное хозяйство в России
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Комментарии читателей
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21.05.2020, 22:55
Гость: Без паники

Он пусть помогает туроператорам. Туристы важнее, кто же без них завезёт следующий вирус?
21.05.2020, 21:35
Гость: Пусть

сечины выплачивают из наворованного у нас.
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