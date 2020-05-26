Обшивка потолка в доме

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Когда вы собираетесь делать ремонт в квартире или в собственном доме, у вас обязательно возникнет вопрос об отделке или обшивке потолка

Фото с сайта nat-com.ru

Если потолок в доме ровный, то целесообразно отделать его штукатуркой или просто покрасить.

Иное дело, если поверхность потолка далека от идеала, под потолком проходят трубы или балки (что часто встречается в старых и деревянных постройках). В этом случае необходимо обшить потолок для устранения изъянов.

Рассмотрим материалы, которые применяются в строительстве для обшивки. Их не так уж и много, хотя обшить потолок можно почти всеми доступными материалами. Но чаще всего в строительстве применяются: гипсокартон, бязь, пластик, МДФ панели, фанера и дерево.

Выбор зависит от условий использования конкретного помещения (влажности, температуры и так далее). Гипсокартон, МДФ панели, фанеру, бязь, дерево (вагонка) устанавливают в том случае, если влажность в доме низкая. Если же она высокая (например, вы монтируете потолок в ванной), применяют пластик.

Если под потолком проходят трубы или балки, то целесообразно остановить свой выбор на натяжном или подвесном потолке.

А если вы живете на последнем этаже многоэтажного дома, то нужно позаботиться о сохранении тепла в квартире (теплоизоляционные свойства перекрытий очень низки).

Гипсокартонный потолок уменьшает высоту квартиры на 5-10 см. Потолок получается ровный. Легко шпаклюется, красится или оклеивается обоями.

МДФ панели расположены на расстоянии 5-10 см. от основного. Имеют поверхность естественной структуры дерева.

Фанеру и дерево также монтируют на 5-10 см ниже.

Вагонка (дерево) уменьшает высоту на 10-15 см. Обрабатывается специальными составами, лакируется или окрашивается в любой цвет.

Пластик (подвесной потолок) обычно располагается в 15-25 см. от основного. Цвет выбирается по вашему вкусу.

Инструменты

Фото с сайта pixabay.com

Для того, чтобы самостоятельно обшить потолок в доме, вам понадобятся различные инструменты, которые можно разбить на две группы: электрические и простые.

Электрическими инструментами являются: дрель, шуруповерт, болгарка, перфоратор.

Из простых инструментов вам понадобятся: молоток, рулетка, карандаш, отвертка, плоскогубцы, кусачки или клещи, ножовка по металлу, специальный нож для резки гипсокартона, пила, резак, строительный скотч, уровень (желательно лазерный), натертая мелом нить, рубанок, шпатель, кляймера (для пластиковых и МДФ панелей).

Кроме этого необходимо закупить: шурупы, гвозди, дюбеля.

Для гипсокартонной обшивки необходимы металлические профили, дюбеля, анкерные пластины, п-образные подвесы, шпаклевка.

Просто приклеивать обшивку потолка не рекомендуется. Оклеивать стоит уже выровненный потолок. При обшивке деревом, фанерой и панелями МДФ обычно достаточно реек.

Во время монтирования потолка из пластика можно применить и рейки, и специальные направляющие из пластмассы.

Для скрытия щелей между новым потолком и стеной можно применить молдинги, уголки или скосы (из дерева, пластмассы или гипса).

Советы по монтажу

Все материалы, применяемые для обшивки потолка, имеют разные свойства и монтируются разными способами. Например, если вы будете пытаться закрепить гипсокартонную плиту гвоздями, то у вас ничего не выйдет. Гипсокартон или треснет, или переломится пополам. Поэтому в этой части мы расскажем, как необходимо использовать свойства того или иного материала при монтаже.

1. Гипсокартон

Гипсокартон представляет собой гипсовую плиту площадью около 3 квадратных метров, заключенную между двумя слоями картона. Из-за применения такой трехслойной конструкции теплоизоляционные и прочностные свойства гипрока довольно высоки. Во избежание перелома плиты его рекомендуется укреплять на профили, максимальное расстояние между которыми не должно превышать 60 см. (если гипсокартон не находится под нагрузкой).

Промышленность производит гипсокартон 4 видов: обычный, влагоустойчивый, огнеупорный и повышенной прочности (до 30-40 см. толщиной). В обычном строительстве применяются первые 3 вида гипрока. Гипсокартон легко режется специальным ножом или ножовкой.

Монтаж гипсокартона проводят на металлические профили или деревянные рейки (обрешетка). Потолок измеряется и расчерчивается с учетом расстояния между соседними направляющими (30-60 см.). Это расстояние зависит от массы подвешиваемых светильников. Желательно установить 1-2 направляющие в том месте, где предполагается подвесить тяжелый осветительный прибор (люстру), для уменьшения нагрузки.

Вначале уточняем высоту будущего потолка. Отмечаем на стене его самую нижнюю точку и с помощью длинного уровня проводим горизонтальную линию по всему периметру. Затем размечаем точки для обрешетки (на расстоянии 50-100 см.) и нитью с мелом наносим линии. Это удобно делать вдвоем. Натяните нить под потолком, оттяните нить посредине и отпустите. На потолке останется меловой след.

По расчерченным линиям на расстоянии 50-100 см. (дюбелями) укрепляются п-образные подвесы. На них с помощью вертикальной рейки с отметкой или мерительного отвеса отмечают отверстия под направляющие, которые закрепляют шурупами. Это легче всего сделать с помощью лазерного уровня. На направляющих специальными шурупами (для гипсокартона) укрепляют листы гипрока. Это желательно делать вдвоем. Затем ставят молдинги и шпаклюют щели для дальнейшей окраски или оклейки обоями.

Теплоизоляция потолков из гипрока заключается в следующем: в пазы направляющих (если они металлические) и между ними укладываются теплоизоляционные материалы (пенопласт, стекловата и так далее), которыми необходимо покрыть всю площадь потолка. И лишь после этого можно приступать к монтажу листов гипсокартона.

Фото с сайта roomester.ru

2. МДФ панели

Эти панели изготовлены из опилок и стружек, поэтому при их применении отпадает потребность в теплоизоляции потолков. Поверхность МДФ панелей имеет свою отделку, вследствие чего отпадает надобность и в последующей шпаклевке и окраске. Теплоизоляция потолков из панелей точно такая же, как и в случае с гипроком.

Как лучше сделать потолок из МДФ панели? Их крепят так же, как и гипсокартон. Отличие состоит лишь в том, что эти панели лучше всего крепить кляймерами. На обрешетке через 50-100 см. шурупами закрепляете кляймеры, после чего вставляете в них МДФ панели. Крайние панели можно закрепить шурупами, но лучше их так же закрепить на кляймеры. В конце работы ставят молдинги или плинтусы для потолка.

3. Фанера

Ее укрепляют так же, как и гипсокартон. Материалы, применяемые для теплоизоляции потолков, такие же.

4. Вагонка (дерево)

Деревянная обшивка потолка бывает изготовлена из осины, липы, березы, лиственницы, сосны. От выбора породы дерева зависит будущее вашего потолка. Например, сосна не выносит большой температуры (начинают выделяться смолы), липа и береза боятся повышенной влажности. Самой практичной считается вагонка из лиственницы, но она, к сожалению, дорогая.

Вагонка подразделяется на классы: «Экстра»; «А»; «В»; и «С». Эти классы различаются и породами дерева, и качеством покрытия. Например, классы «В» и «С» не имеют никакого покрытия и поэтому перед монтажом их надо подготовить обработать лаком, морилкой или окрасить. Класс «А» имеет тонкое лаковое покрытие. Самым лучшим считается класс «Экстра», который нередко отделан под ценные породы дерева.

Как обшить потолок вагонкой? Монтаж проводится также на обрешетку, но расстояние между продольными направляющими должны быть меньше (порядка 40-60 см.), так как дерево тяжелый материал.

Теплоизоляция потолков при обшивке потолка деревом необязательна. Но можно применить и специальные материалы, которые не только поддерживают тепло, но и намного повышают звуконепроницаемость помещения.

5. Пластик

Популярность пластиковых панелей обусловлена их дешевизной, легкостью обработки и возможностью установки самостоятельно. Как самому сделать потолок? Нарежьте бруски нужной вам длины и поочередно закрепите их на потолке с помощью дюбелей. Основой вашей конструкции послужит каркас из реек толщиной 2-3 см. Рейки должны быть закреплены перпендикулярно направлению установки пластиковых панелей.

При значительном перепаде высот укрепленных вами реек (из-за кривизны потолка) вам придется сравнять их уровень, дополнительно прикрепив кусочки реек. Расстояние между рейками берется с шагом 50 см. После укрепления каркаса к рейкам присоедините пластиковые угольники с трех сторон. На этих угольниках будут закреплены панели.

Панель вставьте в укрепленный вами профиль одной стороной, а другую сторону прикрепите к рейке скобами. Следующую панель обрезаете на нужный вам размер, вставляете в уголок и стыкуете с первой панелью так, чтобы не было зазоров между ними, а шов был бы малозаметен. Также устанавливают и последующие панели, пока не перекроется все пространство потолка, который должен иметь ровную поверхность без стыков. Исходя из вашей ситуации и свойств материалов, вы можете выбрать, чем обшить потолок в доме.

