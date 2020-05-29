Венки. Как выбрать и из чего изготавливаются

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Венок как ритуальный предмет используется с давних времен для обрядов в различных вероисповеданиях

Он символизирует вечное существование души.

Плетение в виде круга символизирует никогда не прерывающуюся жизнь: воскрешение души умершего в новом теле, после ее перехода в загробную жизнь.

Из чего изготавливают венки

Главным материалом для плетения венка является свежая зелень и цветы. Иногда венки делают из вечнозеленых растений, хвои, сухих веток. Реже используют солому, бумагу и ткань.

Использование цветов в венках свидетельствует об определённом символическом значении композиции.

Композиции могут составлять из цветов одного сорта или же их нескольких сортов:

красная роза означает мученичество при жизни умершего человека;

лилия, белая роза или фиалка свидетельствует о невинности и нравственности усопшего;

барвинок, хвойные выражают вечную память и любовь к умершему человеку;

верба символизирует надежду на воскрешение в новой жизни.

В древние времена православные использовали в похоронных церемониях венки без украшений. В современной жизни используются поминальные венки, изготовленные как из живых цветов, так и искусственных.

Как выбрать поминальный венок

Ритуальные службы предлагают большое разнообразие венков на похороны. Купить венок и не разочароваться в выборе помогут следующие советы:

Классический поминальный венок имеет форму округлого овала. Встречаются формы, заостренные сверху вниз или же идеальный круг. Как правило, венок, возлагаемый коллективом, должен быть больших размеров. Для семейного возложения подойдет атрибут средних размеров. Классическим цветом, используемым в траурных церемониях, считается желтый. Но при этом для плетения венков редко используют цветы желтого цвета, потому как они не слишком выразительно смотрятся на общем фоне. Самыми востребованными цветами при создании композиции являются красный, белый, бордовый и лиловый. При этом выбор цвета также зависит от социального статуса умершего человека. Молодой девушке подойдет венок из розовых цветов, а мужчине – из бордовых. Красный цвет считается универсальным. Траурный венок может быть дополнительно украшен траурными лентами, на которых выполняются надписи. По желанию атрибутику можно оформить зелеными листьями или хвоей.

Где купить венок на похороны

Выгодно купить венок из живых цветов можно по телефону +7 (495) 771-22-99. Ассортимент траурной атрибутики позволяет клиенту подобрать оптимальный по соотношению цены и качества траурный венок.