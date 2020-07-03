Дизайн интерьера: квартиры в стиле минимализм

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Минимализм в оформлении интерьера достаточно популярен в последнее время

В силу нашей ритмичной жизни, придя домой, хочется отдохнуть от суеты, вдохнуть глоток спокойствия и гармонии. Если возникают подобные чувства, следует воплотить в квартире стиль минимализм, который порадует своим простором, простотой и изыском.

Если вы решили оформить интерьер в стиле минимализм, необходимо учесть его основные отличительные признаки. Во-первых, в минимализме отсутствует какие-либо нагромождения, наполняют комнату лишь нужные элементы. Стиль минимализма – это простота, обязательно простор и лёгкость в оформлении.

Комната, сделанная в стиле минимализм, это, прежде всего, светлая комната. Главный элемент любого помещения, который позволяет проникнуть природному свету, - это, разумеется, окно. При минимализме окно должно отличаться лаконичностью решений. Наиболее оптимальным вариантом будут изящные римские шторы или модные в последнее время тканевые ролеты. Следует отказаться от привычных штор, занавесок и даже жалюзи.

Кстати, говоря, об окнах, нельзя без внимания оставить такой довольно частый элемент декора уже непосредственно окна, как цветы. Комнатные цветы были и будут достаточно гармоничным и любимым атрибутом любого стиля интерьера. При минимализме не стоит заставлять подоконники множеством горшков, научитесь довольствоваться одним, максимум двумя комнатными цветами. Эти цветы должны быть невысокими и желательно небольшими в целом, чтоб не препятствовать попаданию света в помещение.

Мебель интерьера квартиры в стиле минимализм сводится к минимуму, она должна быть многофункциональной. Кровати и диваны желательно приобрести с выдвигающимися ящиками, куда легко спрячутся постельное бельё и остальные необходимые предметы туалета. Открывающиеся подлокотники могут отлично прятать книги, журналы и остальные мелочи. Отличным решением в интерьере стиля минимализм является встроенная мебель. Благодаря встроенной мебели, можно легко спрятать шкафы и комоды, а если позволяет площадь комнаты, можно завуалировать даже компьютерный стол. Хорошо, если мебель будет иметь элементы зеркал, потому что известно, что визуально зеркала значительно увеличивают площадь.

При выборе поверхности стен обязательно необходимо соблюсти цветовую гамму – все оттенки белого, молочного, пепельного и серого цветов. Цвета должны быть мягкими и тёплыми. В минимализме, как уже говорилось, часто присутствует геометрия фигур. Поэтому, выбирая рисунок для стен, можно смело отдать предпочтение ненавязчивым ромбам или квадратам.

Текстиль стиля минимализм также должен быть спокойных тонов, гармоничным с остальным цветовым решением. Стиль минимализм – это контрастность цвета. Эту контрастность можно достичь элементами текстиля. Если ваша комната светлая и нежная, почти белая, на таком же светлом диване очень выигрышно будет смотреться чёрная подушка или валик. В таком случае, акцент на чёрном цвете следует добавить ещё одним, не более, элементом интерьера – например, горшком для цветка или картиной на стене.

Конечно, большое значение имеет место, где именно было решено создать стиль минимализм. Очень популярным является воплощение минимализма в прихожей. Прихожая – это зачастую незначительное по площади место, где и без того места всегда мало, его всегда не хватает. Традиционно в прихожей находится шкаф, где хранится весь гардероб, обувь и прочие объёмные вещи. При минимализме этот шкаф отсутствует. Вещи в квартире стиля минимализм находятся в специально отведённой гардеробной комнате. А в прихожей на месте шкафа располагается изящная тонкая вешалка или тумба и небольшой пуфик.

Если вы живёте в доме, который имеет холл, минимализм легко воплотить и здесь. Холл будет достаточно выигрышно выглядеть в лиловых или персиковых тонах. Холл в стиле минимализм – это изящная люстра, которая будет рассеивать свет, несколько одиночных картин на стене, на полу можно расположить оригинальную цветочную композицию. Если холл достаточно большой, можно разместить здесь кресло, но не стоит увлекаться, чтоб не нагромоздить помещение.

Элегантно будет выглядеть гостиная, сделанная в стиле минимализм. Гостиная – комната, предназначенная для отдыха, поэтому всё здесь должно способствовать отдыху и релаксу. Стены лучше сделать в светло серых тонах, которые благоприятно действуют на глаза. Вся гостиная должна находиться в пастельных неброских тонах. Контраст стиля минимализм можно сделать максимум тремя яркими элементами на ваш выбор – небольшим ковриком, пледом или подушкой на кровати, аксессуаром на столе. Прекрасно в гостиной будет выглядеть изящное овальное или прямоугольное зеркало.

Столовая этого стиля – это, прежде всего, контраст цвета стола и стульев. Стол тёмного цвета будет красивее и практичней. Это может быть тёмно-коричневый или даже чёрный цвет. А вот стулья тогда следует выбрать молочных или белых оттенков. Также оригинально будет выглядеть разноплановая посуда – стекло и фарфор, например.

Спокойная и просторная квартира, лишённая каких-либо намеков на заставленность, нагромождённость и суету – это и есть идеальное воплощение стиля минимализм.

Фото с сайта Pixabay.com

