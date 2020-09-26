В Москве столетнюю водонапорную башню сносят как самострой

14:08

В Пресненском районе Москвы начали снос построенной в XIX веке на Ходынской улице водонапорной башни.

"Уничтожают здание - внимание - как самострой. Соответствующее заключение выдала Госинспекция по недвижимости, она же и является заказчиком. Зданию больше 100 лет, оно пережило столько разных событий, а в современной России его признали самостроем и разрушили", - написал в Facebook журналист и координатор движения "Архнадзор" Андрей Новичков.

Другой координатор "Архнадзора" Игорь Шихов заявил, что у башни есть историческая ценность, однако официально ее невозможно подтвердить: у здания нет адреса, и оно не состоит на кадастровом учете. Это значит, что у него нет собственника или арендатора, что и послужило основанием для признания башни самостроем и бесхозным объектом, пишет Newsru.com.

Андрей Новичков и муниципальный депутат района Лефортово Александра Андреева 25 сентября попытались остановить снос, но их избили рабочие. Андреева сообщила, что вызвала полицию, поскольку считала снос незаконным. Прибывшие правоохранители ненадолго остановили работу, но представители подрядчика заявили, что действуют от лица государственного органа и намерены продолжить снос. По словам Андреевой, полиция не вмешивалась, а когда противостояние активистов с рабочими стало ожесточеннее, полицейские уехали. В результате потасовки Новичков и Андреева получили ссадины и синяки, а Андреевой порвали куртку и зарядку от телефона. Она добавила, что пыталась связаться с Объединением административно-технических инспекций Москвы и с Государственной инспекцией по недвижимости Москвы, но безуспешно.

Мундеп также сообщила, что ей удалось найти документы на строительство башни в 1880 году, и это значит, что она не является самостроем. "Это не первый случай, когда таким образом сносят прекрасные дореволюционные дома. Причем там нет цели что-то построить, это просто отмыв денег Госинспекцией и подрядчиками", - сказала Андреева.

По данным "Архнадзора", В 2019 году в Москве снесли 21 историческое здание, включая три объекта культурного наследия. Некоторые здания были снесены незаконно, а некоторые - с согласия столичных властей.

Фото со страницы Андрея Новичкова в Facebook