Правительство не планирует вводить ограничения на стройках из-за COVID-19
Правительство РФ не планирует вводить дополнительных ограничений на стройках из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с COVID-19, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
"Мы не планируем вводить никаких дополнительных ограничений на стройках за исключением индивидуальных случаев. Если на стройке появился очаг распространения (коронавирусной инфекции - ред.), то, конечно, будет вводиться, но системных ограничений мы вводить не будем", - приводит слова Хуснуллина "Интерфакс".
Хуснуллин напомнил, что Москва и Московская область из-за роста заболеваемости были вынуждены ввести ограничения, и самый большой провал по жилью наблюдется именно в этих регионах. Те регионы, которые не вводили ограничений, сохранили объемы вводимого жилья.
Как сообщал Росстат, за январь-сентябрь 2020 года в РФ было построено 45,3 млн кв.м жилья (без учета жилых домов на участках для ведения садоводства), что на 6,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вот ещё наказание все эти Киргизии, Армении и все остальное кроме Белоруссии. На фиг не нужны, как страны не состоялись, но как геополитическое пространство нужны. Взять ту же Армению. Ничего сама не может, убери Россию через неделю её Иран с Турцией схавают.
Потому,что вы москвичи не умеете работать за бесплатно и качественно и не имеете специального строительного образования, вы все безграмотные и без рук, в отличии от таджиков и узбеков, умеете говорить по-русски, хотите иметь работу согласно КЗоТ, законные выходные и обязательные ежегодные отпуска и больничными с выплатой денежной компенсацией и ещё многими законными обязательствами по трудовому кодексу!))) А мигрантам этого не надо. Зато все они " строители и специалисты высшей квалификации. Никогда не болеют и отпусков им не надо, они все двужильные, а самое главное им хлеба не надо им денег давай. Они в отличии от вас готовы спать в собачьей будке и не неприкословить хозяину!!! )))" Нынче в стране везде так к сожалению! ((( Кормить всех кого не лень, но чтобы свои русские Русским поганить? Не понимаю, что русские дети хотят кушать меньше чем киргизы или таджики с узбеками ???
Тоже будут перекладывать ?ну правильно,зима,переход на зимнюю плитку
Прикольно, москвичей сажают под домашний, а мигрантов из Средней Азии завозят эшелонами, на стройки Москвы
Всё верно. Проще, всех ушедших к аллаху гастарбайтеров закатать бетоном в фундамент строившегося дома, чем лечить его и оформлять груз 200. Расходов -ноль? Показательный цинизм власти. Ура! Браво!