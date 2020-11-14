Правительство не планирует вводить ограничения на стройках из-за COVID-19

14:46 14.11.2020

Правительство РФ не планирует вводить дополнительных ограничений на стройках из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с COVID-19, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Мы не планируем вводить никаких дополнительных ограничений на стройках за исключением индивидуальных случаев. Если на стройке появился очаг распространения (коронавирусной инфекции - ред.), то, конечно, будет вводиться, но системных ограничений мы вводить не будем", - приводит слова Хуснуллина "Интерфакс".

Хуснуллин напомнил, что Москва и Московская область из-за роста заболеваемости были вынуждены ввести ограничения, и самый большой провал по жилью наблюдется именно в этих регионах. Те регионы, которые не вводили ограничений, сохранили объемы вводимого жилья.

Как сообщал Росстат, за январь-сентябрь 2020 года в РФ было построено 45,3 млн кв.м жилья (без учета жилых домов на участках для ведения садоводства), что на 6,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



