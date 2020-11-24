В Москве установлен новый рекорд по выдаче ипотеки

12:56 24.11.2020

По итогам октября в столице было зарегистрировано 12,1 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования. Этот показатель в полтора раза выше, чем в октябре 2019-го, говорится на сайте городского управления Росреестра.

По данным ведомства, год назад было зарегистрировано 8 тысяч договоров. Таким образом, рост составил 51%. Руководитель московского управления Росреестра Игорь Майданов поясняет, что показатели улучшились за счет программы льготной ипотеки под 6,5%.

«Число сделок растет в среднем на 10% ежемесячно с июня, практически сразу после начала действия программы льготного кредитования. Эффективность господдержки подтверждается еще и тем, что в августе показатели были сопоставимы с аналогичным прошлогодним периодом, в сентябре превысили его на 6%, а теперь, по итогам десяти месяцев, разрыв увеличился почти в два раза», — отметил Майданов.

По итогам октябре в столице рекорд был обновлен и на вторичном рынке жилья. За месяц было зарегистрировано почти 18,5 тысячи сделок со вторичкой.