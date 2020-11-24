В Москве установлен новый рекорд по выдаче ипотеки
По итогам октября в столице было зарегистрировано 12,1 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования. Этот показатель в полтора раза выше, чем в октябре 2019-го, говорится на сайте городского управления Росреестра.
По данным ведомства, год назад было зарегистрировано 8 тысяч договоров. Таким образом, рост составил 51%. Руководитель московского управления Росреестра Игорь Майданов поясняет, что показатели улучшились за счет программы льготной ипотеки под 6,5%.
«Число сделок растет в среднем на 10% ежемесячно с июня, практически сразу после начала действия программы льготного кредитования. Эффективность господдержки подтверждается еще и тем, что в августе показатели были сопоставимы с аналогичным прошлогодним периодом, в сентябре превысили его на 6%, а теперь, по итогам десяти месяцев, разрыв увеличился почти в два раза», — отметил Майданов.
По итогам октябре в столице рекорд был обновлен и на вторичном рынке жилья. За месяц было зарегистрировано почти 18,5 тысячи сделок со вторичкой.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ещё-бы, когда все бегут из обречённых регионов.
Долгосрочные, крупные, обеспеченные кредиты позволяют банкирам быстро богатеть.
Кроме того - они обеспечивают требуемый кураторами уровень ВВП.
Когда в Москве будет рекорд по ликвидации нищеты,
безработицы и бездомности?!
--По итогам октября в столице было зарегистрировано 12,1 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования
--За месяц было зарегистрировано почти 18,5 тысячи сделок со вторичкой.
Это на двадцать с лишним миллионов жителей?
А вы, Зоя, полагаю, с богатейшей Украины? А вот в Париже обладатель собственной квартирки площадью в 30 кв метров считается состоятельным человеком, а в Москве это бедность! Вокруг Москвы, как и вокруг всех городов России, сейчас, как грибы после дождя, растут добротные дома индивидуальной постройки, растут новые русские сёла! Люди, имея собственную квартиру, а то и две в городе, строят себе еще и дом выходного дня! Кстати, в Москве ВВП(ППС) на душу населения более 80 тыс долл. Это намного больше, чем в Германии, США, Британии, Франции. И в России квартир и домов с участками земли уже намного больше, чем число семей в стране! В странах Запада 60 - 65% и более людей живут на арендованной площади, на которой мерзнут зимой.