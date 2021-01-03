В Москве появится первый в мире крытый центр для занятий сёрфингом

19:05 3.01.2021

В 2023 году в российской столице в Хорошёво-Мнёвниках будет построен первый в мире крытый центр для занятий сёрфингом. Об этом на своей странице во ВКонтакте написал мэр Москвы Сергей Собянин.

"В бассейне размером с пять футбольных полей будут двухметровые волны, песчаный пляж, пальмы и яркий свет. Генератор волн планируют сконструировать так, чтобы одновременно в бассейне могли кататься до 80 человек разного уровня подготовки", - рассказал Собянин.

По мнению градоначальника, любителям этого вида спорта понравится этот "экзотический остров".

Фото со страницы Сергея Собянина во ВКонтакте