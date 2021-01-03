В Москве появится первый в мире крытый центр для занятий сёрфингом
В 2023 году в российской столице в Хорошёво-Мнёвниках будет построен первый в мире крытый центр для занятий сёрфингом. Об этом на своей странице во ВКонтакте написал мэр Москвы Сергей Собянин.
"В бассейне размером с пять футбольных полей будут двухметровые волны, песчаный пляж, пальмы и яркий свет. Генератор волн планируют сконструировать так, чтобы одновременно в бассейне могли кататься до 80 человек разного уровня подготовки", - рассказал Собянин.
По мнению градоначальника, любителям этого вида спорта понравится этот "экзотический остров".
Фото со страницы Сергея Собянина во ВКонтакте
Комментарии читателей Оставить комментарий
закончились койки для больных ковидом. Это взлет с колен прямо из бункера.
деньги собянина.
Да такой центр крайне необходим сегодняшней России и Москве. Он будет построен на частные инвестиции и будет частным? Что частным - это обязательно. Пример есть, вон Христенко с Голиковой вкладывают сотни миллионов "своих" долларов в создание подмосковных гольф клубов. Нет, раз заявил мэр Москвы Собянин, этот центр будут строить, скорее всего, за бюджетные деньги, но с последующей приватизацией. Центр Ельцина есть, мавзолей Ленина тоже есть, Может именем Чубайса назвать?
дадут имя ельцина?
Мир в этом году увидел силу, огромные возможности росийской медицины, промышленности, С\Х, науки и армии! А Запад полностью провалился в борьбе с Ковид-19!