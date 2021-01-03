В Москве появится первый в мире крытый центр для занятий сёрфингом

В 2023 году в российской столице в Хорошёво-Мнёвниках будет построен первый в мире крытый центр для занятий сёрфингом. Об этом на своей странице во ВКонтакте написал мэр Москвы Сергей Собянин.

"В бассейне размером с пять футбольных полей будут двухметровые волны, песчаный пляж, пальмы и яркий свет. Генератор волн планируют сконструировать так, чтобы одновременно в бассейне могли кататься до 80 человек разного уровня подготовки", - рассказал Собянин.

По мнению градоначальника, любителям этого вида спорта понравится этот "экзотический остров".

Фото со страницы Сергея Собянина во ВКонтакте

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 04.01.2021, 00:08
    Гость: Евгений В

    Да такой центр крайне необходим сегодняшней России и Москве. Он будет построен на частные инвестиции и будет частным? Что частным - это обязательно. Пример есть, вон Христенко с Голиковой вкладывают сотни миллионов "своих" долларов в создание подмосковных гольф клубов. Нет, раз заявил мэр Москвы Собянин, этот центр будут строить, скорее всего, за бюджетные деньги, но с последующей приватизацией. Центр Ельцина есть, мавзолей Ленина тоже есть, Может именем Чубайса назвать?

  5. 03.01.2021, 23:29
    Гость: Виктор

    Мир в этом году увидел силу, огромные возможности росийской медицины, промышленности, С\Х, науки и армии! А Запад полностью провалился в борьбе с Ковид-19!

Все комментарии (20)
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