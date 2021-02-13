Долги за отопление в России по итогам года увеличились на 15,5 млрд руб.
Задолженность за тепловую энергию за 2020 год увеличилась на 15,5 млрд руб. и суммарно превысила 209 млрд руб. при плановой выручке отрасли в 1,2 трлн руб., сообщает "Коммерсант" со ссылкой на "Совет производителей энергии", объединяющий крупные генерирующие компании (СПЭ).
Основные потребители тепла — население, предприятия ЖКХ и бюджетные организации. Причины роста неплатежей эксперты связывают с пандемией, так как офисы энергокомпаний закрывались, а оплатить в режиме онлайн возможность была не у всех. Кроме того, у населения сократились доходы, что также стало причиной неплатежей.
Закон запрещает отключать потребителей за долги за тепловую энергию.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Еще бы не увеличились, если тарифы за отопление постоянно растут. А денег в карманах большинства граждан не прибавляется. Так долги и появляются.
Какая задолженность, кому, у всего есть имя и фамилия? Автор хочет сказать, что тепловики работают себе в убыток? Какие они бедные, эти слуги народа.
Все их "убытки" и все остальные воровские "убытки" покрываются постоянным ростом цен внутри РФ для своего народа абсолютно на все потребление. Яркий пример, нефть дорожает - бензин дорожает, нефть дешевеет - бензин снова дорожает. С теплом и электроэнергией так же. В Китай кремль продает за копейки, а своему населению уже за рубли.