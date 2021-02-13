Долги за отопление в России по итогам года увеличились на 15,5 млрд руб.

Задолженность за тепловую энергию за 2020 год увеличилась на 15,5 млрд руб. и суммарно превысила 209 млрд руб. при плановой выручке отрасли в 1,2 трлн руб., сообщает "Коммерсант" со ссылкой на "Совет производителей энергии", объединяющий крупные генерирующие компании (СПЭ).

Основные потребители тепла — население, предприятия ЖКХ и бюджетные организации. Причины роста неплатежей эксперты связывают с пандемией, так как офисы энергокомпаний закрывались, а оплатить в режиме онлайн возможность была не у всех. Кроме того, у населения сократились доходы, что также стало причиной неплатежей.

Закон запрещает отключать потребителей за долги за тепловую энергию. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.02.2021, 15:52
    Гость: stalker

    Еще бы не увеличились, если тарифы за отопление постоянно растут. А денег в карманах большинства граждан не прибавляется. Так долги и появляются.

  2. 13.02.2021, 14:36
    Гость: Евгений В

    Какая задолженность, кому, у всего есть имя и фамилия? Автор хочет сказать, что тепловики работают себе в убыток? Какие они бедные, эти слуги народа.
    Все их "убытки" и все остальные воровские "убытки" покрываются постоянным ростом цен внутри РФ для своего народа абсолютно на все потребление. Яркий пример, нефть дорожает - бензин дорожает, нефть дешевеет - бензин снова дорожает. С теплом и электроэнергией так же. В Китай кремль продает за копейки, а своему населению уже за рубли.

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