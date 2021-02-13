Долги за отопление в России по итогам года увеличились на 15,5 млрд руб.

13:31 13.02.2021

Задолженность за тепловую энергию за 2020 год увеличилась на 15,5 млрд руб. и суммарно превысила 209 млрд руб. при плановой выручке отрасли в 1,2 трлн руб., сообщает "Коммерсант" со ссылкой на "Совет производителей энергии", объединяющий крупные генерирующие компании (СПЭ).

Основные потребители тепла — население, предприятия ЖКХ и бюджетные организации. Причины роста неплатежей эксперты связывают с пандемией, так как офисы энергокомпаний закрывались, а оплатить в режиме онлайн возможность была не у всех. Кроме того, у населения сократились доходы, что также стало причиной неплатежей.

Закон запрещает отключать потребителей за долги за тепловую энергию.