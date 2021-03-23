Минстрой спрогнозировал новую волну роста цен на жилье

20:12 23.03.2021

Глава Минстроя Ирек Файзуллин допустил в ближайшем будущем очередной рост цен на жилье в России. Возможные изменения связали с ростом стоимости строительных материалов, передает «Интерфакс».

Глава ведомства напомнил, что цены выросли неоднородно в каждом из регионов. «Требует анализа, везде на разных территориях рост цен произошел по-разному»,— сказал министр на заседании комитета Госдумы по строительству и законодательству.

Как отметил Файзуллин, комплекс ситуаций, связанных с повышением цен, еще не исчерпан, «потому что если брать металл, то это, вообще говоря, вторая половина 2020 года». «То есть это объекты, которые мы видим фактически только на начальной стадии»,— пояснил глава Минстроя.

Ранее аналитик по банковскому сектору ИК «Ренессанс капитал» Николай Теплов заявил, что вторая половина 2021 года неизбежно приведет к росту процентной ставки ипотечных займов, а это сместит интересы покупателя в сторону вторичного рынка недвижимости.