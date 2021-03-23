Минстрой спрогнозировал новую волну роста цен на жилье

© KM.RU, Алексей Белкин

Глава Минстроя Ирек Файзуллин допустил в ближайшем будущем очередной рост цен на жилье в России. Возможные изменения связали с ростом стоимости строительных материалов, передает «Интерфакс».

Глава ведомства напомнил, что цены выросли неоднородно в каждом из регионов. «Требует анализа, везде на разных территориях рост цен произошел по-разному»,— сказал министр на заседании комитета Госдумы по строительству и законодательству.

Как отметил Файзуллин, комплекс ситуаций, связанных с повышением цен, еще не исчерпан, «потому что если брать металл, то это, вообще говоря, вторая половина 2020 года». «То есть это объекты, которые мы видим фактически только на начальной стадии»,— пояснил глава Минстроя.

Ранее аналитик по банковскому сектору ИК «Ренессанс капитал» Николай Теплов заявил, что вторая половина 2021 года неизбежно приведет к росту процентной ставки ипотечных займов, а это сместит интересы покупателя в сторону вторичного рынка недвижимости. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.03.2021, 01:19
    Гость: Андрей

    По моему задача Минстроя осуществлять мероприятия по всемерному снижению цен ========= С какой бы это стати? В условиях монополистического капитализма цены обязаны только расти. Локальные флуктуации не меняют правило. Обратите внимание, что в мире снижение цен считается негативным признаком и пробуждает экстренные меры по "оздоровлению ситуации".

  2. 24.03.2021, 01:04
    Гость: ABCD

    Необоснованный рост цены на недвижимость всегда носит искусственный характер. И именно этот фактор ВСЕГДА и во всех странах влияет на демографию. Если кто-то задирает цены на недвижимость, в условиях критического падения благосостояния народа и его покупательской способности, то это явно кому то нужно. И цель есть.
    Россию пытаются добить демографически. Ковидная истерия видимо не принесла ожидаемых результатов. Хотя у пр-ва есть чем гордится, смертность в прошлом году побила все рекорды.

  3. 23.03.2021, 23:55
    Гость: Я худею!

    Без всяких "прогнозов" ясно, что скоро вырастут цены на ВСЁ-ООО!
    Экономика валяется на боку который год.
    Только наш Замечательный песТни поёт, что всё зашибись, а дальше будет ещё зашибатее.
    Осталось только немного подождать. До 2050 года. Ну, или немного попозже... Как пойдёт.
    А там или ишак скопытиься или...

  4. 23.03.2021, 23:09
    Гость: IgS

    Ваша правда. их нужно всего два; министерство плохих новостей и министерство хороших.

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