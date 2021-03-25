Хамовники: что нужно знать

23:28 25.03.2021

Выбор квартиры в Москве – это довольно длительный процесс, так как районов в этом чудесном городе довольно много.

Почему стоит рассмотреть Хамовники в Центральном административном районе Москвы? В этой статье мы поговорим про инфрастуктуру Хамовников.

Этимология слова «Хамовники»

«Хам» - это слово, которое появилось в 14 веке, и означало льняное полотно. На территории нынешних Хамовников находилась Хамовная слобода, где жили ткачи. С середины 17 века на Руси активно распространился русский лен, поэтому слобода находилась на хорошем счету у Михаила Романова. Была благодатная почва для развития местности, так как ткачи, жившие на территории Хамовной слободы, не облагались практически налогами, освобождались от повинностей, но при этом они должны были жить только там.

В память об этом, на территории нынешних Хамовников поставили памятник ткачам.

Район «Хамовники» насчитывает население в районе 110 тысяч человек.

Сейчас на территории современных Хамовников находится огромное количество самых разнообразных жилых комплексов, но стоит обратить внимание на ЖК Найтсбридж. Он находится в 200 метров от Комсомольского проспекта в 200 м, а до Лужнецкой эстакады всего лишь 400 м. Также недалеко от комплекса проходит ТТК и Хамовнический вал. Ближайшая станция метро «Спортивная».

Парки и прогулочные зоны

В этом районе находится достаточно много озелененных зон, среди которых:

1. Парк «Новодевичьи пруды» - парковая зона рядом с Новодевичьим монастырем. Это озелененная зона, на территории которой находится игровая площадка для детей, огромное количество облагороженных клумб и скульптурная композиция «Дорогу утятам!».

2. Сквер «Девичье поле» - очень популярное место в районе Хамовники. В зоне отдыха можно найти детские площадки и спортивные конструкции, а так же большое количество памятников: Л.Н. Толстому, Н.Ф. Филатову, М.В. Фрунзе и летчикам дальней авиации.

3. В районе Хамовников расположен крупнейший спортивно-развлекательный комплекс – Лужники. В Лужниках находятся такие крупнейшие объекты, как Большая спортивная арена, Малая спортивная арена, Дворец спорта, Плавательный бассейн, УСЗ «Дружба», Спортивный городок, Топ-гольф комплекс.

Образование

Образовательная составляющая этого района – школы: ГБОУ «Центр педагогического мастерства»(Хамовнический Вал, 6), ГБОУ СОШ № 588 (ул. Тимура Фрунзе, 3, стр. 2), Школа №1231 (1-й Неопалимовский пер., 10, стр. 10), ГБОУ центр образования № 57 «Пятьдесят седьмая школа» (Хамовнический Вал, 26), а так же ведущие вузы страны: МГМУ, МГПУ, МИД России, Военный институт военных дирижёров военного университета.

Метро

На территории Хамовников находятся шесть станций метро Фрунзенская, Воробьевы горы, Спортивная, Кропоткинская, Парк культуры (кольцевой линии) и Парк культуры (Сокольнической линии), и две ветки метрополитена Кольцевая линия и Сокольническая линия.

