В России рассматривают введение дополнительных льгот на электроэнергию

09:40 9.04.2021

Российские власти рассматривают вопрос о введении дополнительных льгот на электроэнергию для социально незащищенных слоев населения, пишет газетя "Известия" со ссылкой на протокол совещания комиссии Госсовета по направлению "Энергетика".

Отмечается, что сейчас государство ограничивает рост стоимости электроэнергии для малоимущих слоев населения за счет перекрестного субсидирования — повышения тарифов для бизнеса. Его объем достиг 239 миллиардов рублей в год.

Введение дополнительных льгот для малоимущих будет возможно только при переходе на экономически обоснованные тарифы, предусматривающие снижение объемов перекрестного субсидирования и повышение тарифов для обеспеченных россиян.

"В сложившихся условиях важно рассмотреть вопрос о переходе к экономически обоснованному тарифу для населения с разработкой мер адресной поддержки социально незащищенных слоев населения: повышение тарифа для граждан с высоким доходом и субсидирование тарифа для граждан с низким доходом", — говорится в документе.

В Минстрое изданию пояснили, что переход к экономически обоснованным тарифам следует синхронизировать с выдачей субсидий нуждающимся. Так, в большинстве регионов субсидии получают семьи, тратящие на оплату жилищно-коммунальных услуг не менее 22 процентов своего бюджета. Ведомство предложило скорректировать этот показатель до 15 процентов.

В прошлом году оптовая цена на электричество в России выросла до максимального за пять лет значения: 2,54 тысячи рублей за мегаватт-час в европейской части и на Урале и 1,78 тысячи рублей — в Сибири.