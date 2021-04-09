В России рассматривают введение дополнительных льгот на электроэнергию
Российские власти рассматривают вопрос о введении дополнительных льгот на электроэнергию для социально незащищенных слоев населения, пишет газетя "Известия" со ссылкой на протокол совещания комиссии Госсовета по направлению "Энергетика".
Отмечается, что сейчас государство ограничивает рост стоимости электроэнергии для малоимущих слоев населения за счет перекрестного субсидирования — повышения тарифов для бизнеса. Его объем достиг 239 миллиардов рублей в год.
Введение дополнительных льгот для малоимущих будет возможно только при переходе на экономически обоснованные тарифы, предусматривающие снижение объемов перекрестного субсидирования и повышение тарифов для обеспеченных россиян.
"В сложившихся условиях важно рассмотреть вопрос о переходе к экономически обоснованному тарифу для населения с разработкой мер адресной поддержки социально незащищенных слоев населения: повышение тарифа для граждан с высоким доходом и субсидирование тарифа для граждан с низким доходом", — говорится в документе.
В Минстрое изданию пояснили, что переход к экономически обоснованным тарифам следует синхронизировать с выдачей субсидий нуждающимся. Так, в большинстве регионов субсидии получают семьи, тратящие на оплату жилищно-коммунальных услуг не менее 22 процентов своего бюджета. Ведомство предложило скорректировать этот показатель до 15 процентов.
В прошлом году оптовая цена на электричество в России выросла до максимального за пять лет значения: 2,54 тысячи рублей за мегаватт-час в европейской части и на Урале и 1,78 тысячи рублей — в Сибири.
Комментарии читателей Оставить комментарий
надо врать про среднюю зарплату. 70-80% населения имеют среднюю зарплату 15-20 тыс, ну пусть даже 30 тыс. Но никак не 51 тыс. А средняя зарплата в СССР была 200 руб. И считать надо не отдельно электоэнергию, а в комплексе. В СССР после квартирной платы 8-10 руб оставалось на руках 190-192 руб. При этом жилье, образование, медицина были бесплатные. В современной России после квартирной оплаты 7-8 тыс на руках остается треть или даже половина зарплаты. А как квартиру купить на зарплату 15-20 тыс?
Какие льготы,если правительство ежегодно повышает для граждан-плательщиков тарифы на услуги ЖКХ,т.е. покрывает воров.
А Северный Кавказ вообще не платит ни за газ ни за свет,что в порядке вещей их многомиллиардные долги.
Завязывайте с просмотром Соловьёво-Шейниных, а то споткнётесь на ровном как Катюха Стриженова, Рокфеллер Вы наш электрический :-)
Да ему бесполезно объяснять, это бот из Тулы платный... раньше Виктором звали.
Когда видите про всякие "бесчисленные стройки",якобы растущие "загородные дома", "тепло в квартирах" и прочую муть - это один человек (или бригада их там сидит).
Еще Берлинский есть, то же бесполезно объяснять, к сожалению.
Такое ощущение, что "кремлерулило" говорит одно, его понимают по другому, но соглашаются и делают всё наоборот. Как при крайнем Брежневе - главное шоб голова в телевизоре вещала и партия рулила. Дорулилась, мать иё!