Собянин: вторая волна реновации в Москве будет «круче и больше» первой

Старые пятиэтажки © KM.RU, Алексей Белкин

Вторая волна реновации в Москве будет «круче и больше» первой, заявил 11 апреля в эфире телеканала «Россия 1» мэр столицы Сергей Собянин.

«Везде либо проектирование, либо строительство для того, чтобы мощно войти в первую волну, построить и потом уже переходить на вторую волну, когда первая часть горожан переселится по программе реновации в стартовые дома и рядом будут снесены старые дома, и там будет на этих площадках уже вторая волна, которая будет гораздо еще круче и больше, чем первая», — цитируют его «Известия»

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Проект предусматривает переселение более 1 млн жителей из старых домов в новые, построенные за счет города. В рамках программы в Москве уже сдали более 100 домов площадью 1,3 млн кв. м. Ведется строительство и проектирование более 270 домов площадью 4,7 млн кв. м.

Проект неоднократно подвергался критике, чаще всего из-за повышения этажности жилых домов, в которые должны переехать владельцы квартир. Под реновацию главным образом попали так называемые пятиэтажные хрущевки.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов назвал причины такой критики «меркантильными и эгоистичными». По его словам, критика, связанная с повышением этажности, часто упирается в наличие бесплатных парковок во дворах и другие подобные вещи, пишет РБК.

По словам Кузнецова, противники реновации не предлагают какой-то альтернативы. «Однозначно, никакой альтернативы конструктивной не предлагается, что делать с этим пятиэтажным фондом, с этими территориями, которые неэффективно устроены и неэффективно работают», — говорил он.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 11.04.2021, 18:00
    Гость: Стесняюсь спросить....

    А вторая волна реновации это лучше третьей волны пандемии? Или ндифферентно?
    А то чо-та уже укачивает...

Все комментарии (27)
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