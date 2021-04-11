Собянин: вторая волна реновации в Москве будет «круче и больше» первой

11:18 11.04.2021

Вторая волна реновации в Москве будет «круче и больше» первой, заявил 11 апреля в эфире телеканала «Россия 1» мэр столицы Сергей Собянин.

«Везде либо проектирование, либо строительство для того, чтобы мощно войти в первую волну, построить и потом уже переходить на вторую волну, когда первая часть горожан переселится по программе реновации в стартовые дома и рядом будут снесены старые дома, и там будет на этих площадках уже вторая волна, которая будет гораздо еще круче и больше, чем первая», — цитируют его «Известия».

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Проект предусматривает переселение более 1 млн жителей из старых домов в новые, построенные за счет города. В рамках программы в Москве уже сдали более 100 домов площадью 1,3 млн кв. м. Ведется строительство и проектирование более 270 домов площадью 4,7 млн кв. м.

Проект неоднократно подвергался критике, чаще всего из-за повышения этажности жилых домов, в которые должны переехать владельцы квартир. Под реновацию главным образом попали так называемые пятиэтажные хрущевки.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов назвал причины такой критики «меркантильными и эгоистичными». По его словам, критика, связанная с повышением этажности, часто упирается в наличие бесплатных парковок во дворах и другие подобные вещи, пишет РБК.

По словам Кузнецова, противники реновации не предлагают какой-то альтернативы. «Однозначно, никакой альтернативы конструктивной не предлагается, что делать с этим пятиэтажным фондом, с этими территориями, которые неэффективно устроены и неэффективно работают», — говорил он.