Счетная палата раскритиковала Росреестр за проблемы с единой базой данных

08:00 13.04.2021

Счетная палата подвергла критике Росреестр за проблемы с единой базой данных, пишет РБК со ссылкой на документ ведомства.

В частности, Росреестр затянул фактическое введение в эксплуатацию Федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН) — единой базы данных о недвижимости — почти на четыре года. При этом подсистемы ФГИС уже сейчас нуждаются в существенной модернизации.

Как пишет издание, Росреестр к январю 2017 года должен был объединить в единую базу данных Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним и Государственный кадастр недвижимости. Работа над проектом велась с 2014 года.

Однако к 2017 году система была запущена формально, фактически внедрение системы во всех регионах было завершено только в октябре 2020 года, к тому времени часть системы уже нуждалась в модернизации.

Как отмечает Счетная палата, в установленный срок (то есть в 2017 году) система была запущена лишь формально, фактически же внедрение системы во всех регионах было завершено только в октябре 2020 года. Поэтому в 2017–2020 годах ведение ЕГРН осуществлялось в «устаревших децентрализованных информационных системах».

При этом процесс доработки ФГИС ЕГРН еще не завершен, а эксплуатация информационных систем Росреестра в течение переходного периода сопровождалась авариями и сбоями, причинами которых были отсутствие системности в разработке информационного ресурса, необходимого оборудования и технической поддержки, недостаточное качество программного обеспечения.

В свою очередь, сбои в работе сервисов Росреестра привели к массовым нарушениям срока оказания государственных услуг. Самая крупная авария произошла с 19 августа по 3 сентября 2018 года, когда остановились все сервисы ФГИС ЕГРН. Летом 2020 года семьи не могли завершить сделки по ипотеке с использованием маткапитала из-за другого сбоя в ЕГРН. При этом нет гарантий, что эти сбои не будут повторяться, — к началу 2021 года «подтвердить создание Росреестром бесперебойной и безаварийной системы функционирования ФГИС ЕГРН невозможно», отмечают в Счетной палате.

Как говорится в документе ведомства, на создание программного обеспечения в период с 2014 по 2020 год было потрачено порядка 1,6 млрд. рублей. При этом сроки выполнения госконтрактов устанавливались необоснованно короткими, что приводило к их несоблюдению

Еще одной проблемой стал несвоевременный перенос данных из унаследованных систем во ФГИС ЕГРН. Причина задержки заключалась главным образом в недостаточном качестве разработанного программного обеспечения специальной подсистемы.

Кроме того, аудиторы выявили в Росреестре «нарушения закупочной деятельности и исполнения договоров, факты неэффективного использования средств при исполнении контрактов, а также признаки коррупционных правонарушений и причинения материального ущерба».