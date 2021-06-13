Как выбрать компанию-посредника для быстрой продажи квартиры

18:47 13.06.2021

Часто случается так, что человеку нужно срочно продать квартиру.

Владелец, который никогда раньше не имел дело с недвижимостью, предпочтет обратиться в соответствующую фирму. Но к выбору посредников нужно подходить ответственно. Всегда есть риск попасть на уловки недобросовестных риелторов, вследствие чего остаться без денег и жилья.

Учитывайте рекомендации знакомых

Не стоит останавливаться на первом попавшемся посреднике. Лучше потратить немного больше времени, но выбрать добросовестного человека.

В первую очередь, необходимо обратиться за помощью к родственникам и хорошим знакомым. Поинтересуйтесь, сталкивались ли они с продажей имущества, к кому обращались, какие впечатления от работы и результаты. Обращайтесь к уже проверенным фирмам.

Некоторые ищут помощь в интернете. Там есть различные сайты, где можно почитать отзывы о компаниях. Изучайте их внимательно, используя разные веб-ресурсы. Нужно помнить, что отзывы могут быть накрученными. Поэтому и нельзя доверять одному сайту.

Впечатление от общения

После выбора компании нужно пообщаться с ее сотрудниками. Необходимо задать вопросы об условиях сотрудничества. Добросовестный специалист всегда будет четко отвечать на них. Если в ответ человек слышит расплывчатые предложения, в которых нет никакой конкретной информации, то с такой фирмой связываться не стоит.

Настоящий профессионал еще во время телефонного разговора объяснит все условия сотрудничества. А уточнить детали владелец квартиры сможет при встрече.

Посредник должен расположить к себе продавца. Нужно обращать внимание на его общение. Добросовестный сотрудник подробно объяснит нюансы проведения сделки без использования специфической терминологии и непонятного сленга.

Обращайте внимание на офис

У проверенной и порядочной компании всегда есть собственный офис. Перед заключением сделки там обязательно нужно побывать. Стоит обратить внимание на количество работающих сотрудников, их внешний вид, порядок на рабочем месте. Если документы лежат как попало, принтер сломан, сотрудники одеты неопрятно, это говорит о непрофессионализме компании. В этом случае с ней лучше не связываться.

Составление договора

Любая сделка должна сопровождаться составлением договора. Его отсутствие свидетельствует о непрофессионализме или непорядочности. Владелец квартиры может лишиться денег, недвижимости или и того, и другого. А из-за отсутствия документа он даже не сможет доказать, что проводилась какая-то сделка.

При составлении договора нужно внимательно ознакомиться с его содержанием. Обращайте внимание и на мелкий шрифт.

Некоторые недобросовестные компании во время прочтения документа начинают торопить. Они говорят, что это стандартная форма и просят быстрее подписать. Не нужно спешить. Такая уловка свидетельствует о наличии в договоре пункта о процентах, скрытых комиссиях или отсутствии ответственности.

Также следует помнить о стоимости услуг компаний. Если посредник просит заоблачную сумму за быструю продажу квартиры, часто это свидетельствует о некомпетентности и является поводом задуматься.

Продажа недвижимости – ответственная процедура. Ее успех зависит от правильности выбора компании-посредника. Поэтому относитесь ответственно к этому. Поможет быстро получить денежные средства за недвижимость столичный центр по выкупу квартир. Компания скупает их по Москве и всей области и перепродает. Это надежный вариант быстрой продажи недвижимости.