Российские миллионеры увеличили спрос на элитное жилье в Лондоне на 50%

Среди российских миллионеров, так называемых ультрахайнетов (от англ. ultra high net worth individual - те, у кого размер чистых активов превышает 30 млн долларов, включая недвижимость по основному месту жительства), спрос на элитное жилье в Лондоне весной 2021 года увеличился на 50%.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование международной консалтинговой компании Knight Frank.

По словам работников компании, наблюдается стремительное восстановление спроса на элитную недвижимость в Великобритании со стороны богатых россиян.

«Весной количество запросов на приобретение недвижимости в Лондоне выросло на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В основном наши клиенты выбирают квартиры в элитном сегменте с целью переезда, для себя или детей», - рассказала региональный директор Knight Frank Марина Шалаева.

Она отметила, что Лондон остается перспективным и ликвидным направлением и для инвестиций, а сделки с недвижимостью заключались преимущественно в высоком бюджете - от £2 млн.

При этом отмечается, что с марта по апрель 2021-го жилая недвижимость в Великобритании подорожала на 2,1%. Аналитики считают, что к 2025 году цены на элитное жилье в вырастут на 24%.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 15.06.2021, 16:14
    Гость: Шило

    Лондон! Еще один новый микрорайон, получила наша любимая столица! Новоселы, трудящие олигархических предприятий радостно заселяют их! До новых сроков, дорогие друзья!

  4. 15.06.2021, 15:53
    Гость: Да да

    Кто будет возвращать и подвешивать то? Очнитесь , граждане голосуют за гаранта в патриотическом угаре , а он сам не раз заявлял "своих друзей не бросаем" , затем и править поставлен.

  5. 15.06.2021, 15:46
    Гость: Иван

    Да ладно , в отличии от кого от вас то ? И что то это ты так возмутился , ты в России никто , прав у тебя никаких нет и не было и нет у тебя ничего своего, твою жалкую квартирку и дачный участок могут отобрать в любой момент за неуплату или по какой другой причине. Как уже было не раз. Так что радуйся успехам ГазНефтеЛеспрома , а точнее их хозяев , с поклоном и трепетом.

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