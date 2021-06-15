Российские миллионеры увеличили спрос на элитное жилье в Лондоне на 50%

11:26 15.06.2021

Среди российских миллионеров, так называемых ультрахайнетов (от англ. ultra high net worth individual - те, у кого размер чистых активов превышает 30 млн долларов, включая недвижимость по основному месту жительства), спрос на элитное жилье в Лондоне весной 2021 года увеличился на 50%.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование международной консалтинговой компании Knight Frank.

По словам работников компании, наблюдается стремительное восстановление спроса на элитную недвижимость в Великобритании со стороны богатых россиян.

«Весной количество запросов на приобретение недвижимости в Лондоне выросло на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В основном наши клиенты выбирают квартиры в элитном сегменте с целью переезда, для себя или детей», - рассказала региональный директор Knight Frank Марина Шалаева.

Она отметила, что Лондон остается перспективным и ликвидным направлением и для инвестиций, а сделки с недвижимостью заключались преимущественно в высоком бюджете - от £2 млн.

При этом отмечается, что с марта по апрель 2021-го жилая недвижимость в Великобритании подорожала на 2,1%. Аналитики считают, что к 2025 году цены на элитное жилье в вырастут на 24%.