Новостройки Москвы – выгодные предложения на портале Авахо

11:30 14.07.2021

Поиск выгодных вариантов на портале Авахо. На сайте собрана огромная база предложений от застройщиков, которая позволит подыскать квартиры по более умеренной стоимости.

При поиске жилья в новостройках Москвы покупатели часто постоянно сталкиваются с высокими ценами на квадратные метры. Неудивительно, ведь недвижимость в столице считается самой дорогой по стране, и купить ее может не каждый желающий. Помочь с поиском выгодных вариантов может портал Авахо. На сайте собрана огромная база предложений от застройщиков, которая позволит подыскать квартиры по более умеренной стоимости.

От чего зависят цены на новостройки Москвы?

В условиях нестабильной экономики рынок недвижимости Москвы претерпевает постоянные изменения. Цены на жилье находятся в динамике и могут расти или падать исходя из текущей ситуации в стране. Тем не менее, существует ряд постоянных критериев, которые напрямую влияют на ценовую градацию:

Расположение дома. Чем ближе новостройка к центру, тем дороже квадратные метры. Доступные предложения можно найти и в центральных районах, однако они будут располагаться на удалении от важных объектов социальной инфраструктуры или станций метро.

Класс новостройки. За квартиру в доме элитного сегмента придется выложить большую сумму, чем за аналогичную площадь в доме класса «эконом» или «комфорт». Это связано с качеством домостроения, наличием дополнительных удобств и других факторов.

Этажность. Более доступные варианты предлагаются на первых или последних этажах здания. Первые этажи вызывают неудобства из-за повышенного шума, верхние – в связи с отсутствием тепла от соседей сверху и рисков протечки кровли. Исключением можно назвать только пентхаусы, которые хоть и размещаются наверху, но стоят дорого из-за статуса и особенностей планировки.

Площадь. Стоимость жилья устанавливается из расчета за каждый квадратный метр, поэтому чем больше квадратура, тем выше будет стоить квартира.

Помощь в подборе квартир на Авахо

В базе Avaho представлен широкий выбор жилья под любые запросы. Будущим новоселам предлагаются комплексы как в доступных сегментах недвижимости, так и в более дорогих – «бизнес», «элит». Если воспользоваться системой фильтрации, можно задать желаемый диапазон стоимости квадратных метров и рассмотреть только те варианты, которые отвечают вашему семейному бюджету.

Каталог сервиса регулярно обновляется, поэтому покупатели получают только актуальную информацию по объектам. Сведения о скидках и акциях от застройщиков помогут своевременно сориентироваться в объявлениях и обзавестись столичной недвижимостью на максимально выгодных условиях!