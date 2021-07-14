Выписка из ЕГРН: для чего нужна, где заказать

11:52 14.07.2021

Когда кто-то покупает жилплощадь или совершает иные операции с недвижимостью, для него имеет важное значение вопрос безопасности

Смысл в том, что в соглашениях покупки-продажи оговариваются серьёзные суммы, в связи с чем люди стараются провести сделку максимально прозрачно. Поэтому многие принимают решение заказать выписку из ЕГРН. Стоит сказать, что это официальный документ. Для его получения необходимо оставить заявку или обратиться к менеджерам.

Бумага требуется в различных случаях. Например:

когда вы планируете продать квартиру - в этом случае бумага подтвердит право владения;

когда вам нужно продать жилплощадь за наличные, справка даст вам, что продавец не является обманщиком. Вдобавок в документе будут указаны возможные аресты и прочие обременения;

когда человек берет ипотеку.

Стоимость не критична. Конечно, за заказ выписки из ЕГРН придётся заплатить, однако в целом цена разумная. Все затраты на подготовку этого документа окупаются за счёт выгоды, которую в результате получает клиент. Достоинством такого подхода является полная уверенность в подлинности и прозрачности сделки с недвижимым имуществом. Справка из ЕГРН - подтверждение того, что в договоре нет подводных камней.

Где заказать выписку из ЕГРН?



Сегодня заказать выписку из ЕГРН можно не только прямо из реестра. Такой документ доступен в электронном виде. Этот подход даёт много преимуществ. Среди наиболее важных следует выделить следующие:

экономия времени - если выписка из ЕГРН нужна в срочном осмотре, это можно сделать при помощи электронного запроса. Процесс оформления займёт не более суток;

отсутствие очередей и проблем с документами - практика показывает, что это самые частые причины, по которым многие люди не обращаются в госорганы. Сбор документов и подписей, ожидание в очередь - все это требует много времени и сил. Если заказать выписку ЕГРН в интернете, этого можно избежать;

возможность выдачи окуёте на разных условиях. Благодаря наличию современных устройств, этот процесс не занимает много времени. Главное - иметь доступ к Сети;

достоверность информации. Конечно, не все доверяют нанотехнологиям. Старшее поколение озабочено современными технологиями. Но это результат предубеждений и не более того. Надёжность сертификата, заказанного в интернете, не вызывает сомнений. При этом важно соблюдать одно условие - обращаться за помощью исключительно на проверенные ресурсы.

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