В Екатеринбурге была выставлена на продажу квартира с 94-летней бабушкой

20:22 8.09.2021

В Екатеринбурге продают двухкомнатную квартиру, в которой прописана и живет 94-летняя пенсионерка. Как говорилось в объявлении, выложенном на Avito, местный житель Дмитрий купил эту квартиру в марте 2021 года. Он рассказал Znak.com, что приобрел жилье вместе с человеком у «Сбербанка». По его словам, банки, выдающие ипотеку, нередко продают имущество вместе с людьми.

«Бабушка не моя, я квартиру у „Сбербанка“ купил. Такая практика уже 3-5 лет, как только ипотеки пошли. Люди не платят ипотеку, и банк изымает жилье. Это собственность банка, и они продают, кому хотят. Очень много банков этим занимается, и ВТБ тоже, например. А решает суд. Там могут жить целые семьи. Теоретически их могут выгнать, но у меня ситуация другая. По решению суда бабушка там прописана и может дожить свою жизнь. Я в ее жизнь не лезу. Она живет спокойно там. А банки, бывает, продают имущество с людьми. Когда человек купит такое жилье, что делать с жильцами — его головная боль», — объяснил Дмитрий.

На момент написания новости объявление было снято с публикации.