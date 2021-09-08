В Екатеринбурге была выставлена на продажу квартира с 94-летней бабушкой

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В Екатеринбурге продают двухкомнатную квартиру, в которой прописана и живет 94-летняя пенсионерка. Как говорилось в объявлении, выложенном на Avito, местный житель Дмитрий купил эту квартиру в марте 2021 года. Он рассказал Znak.com, что приобрел жилье вместе с человеком у «Сбербанка». По его словам, банки, выдающие ипотеку, нередко продают имущество вместе с людьми.

«Бабушка не моя, я квартиру у „Сбербанка“ купил. Такая практика уже 3-5 лет, как только ипотеки пошли. Люди не платят ипотеку, и банк изымает жилье. Это собственность банка, и они продают, кому хотят. Очень много банков этим занимается, и ВТБ тоже, например. А решает суд. Там могут жить целые семьи. Теоретически их могут выгнать, но у меня ситуация другая. По решению суда бабушка там прописана и может дожить свою жизнь. Я в ее жизнь не лезу. Она живет спокойно там. А банки, бывает, продают имущество с людьми. Когда человек купит такое жилье, что делать с жильцами — его головная боль», — объяснил  Дмитрий.

На момент написания новости объявление было снято с публикации.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 08.09.2021, 22:48
    Гость: Vlodo03

    А покупать такую квартиру по решению суда заставляют ? В принудительном порядке?

  5. 08.09.2021, 22:09
    Гость: В этой

    недоделанной стране это нормально.
    Жалко, что квартиру выставили на продажу только с бабушкой. Нужно было еще с детьми бабушки и внуками.
    Крепостное право уже близко.
    Да здравствует наш Несменяемый царь Вова!

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