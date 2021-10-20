Плюсы и минусы загородной жизни на примере поселков «Земельный экспресс»

17:42 20.10.2021

Отзывы об участках компании «Земельный экспресс», которая специализируется на строительстве коттеджных поселков.

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Участки компании «Земельный экспресс»: плюсы загородной жизни

Есть ли минусы?

Переезд из мегаполиса в пригород – серьезный шаг, ведь меняется жизненный уклад: привычные развлечения, городские парки и социальные объекты теперь не в шаговой доступности – за ними нужно ехать несколько десятков километров. Но в таком формате есть свои достоинства, и их немало!

Мы изучили отзывы об участках компании «Земельный экспресс», которая специализируется на строительстве коттеджных поселков, и выяснили, какие минусы и плюсы загородной жизни отмечают ее клиенты.

Участки компании «Земельный экспресс»: плюсы загородной жизни

Зачастую те, кто уже купил дом или участок, говорят, что обратно в город возвращаться не планируют. И на это есть веские причины:

Собственный коттедж и земля. Представьте, что есть территория, где вы являетесь полноправным хозяином. Можно посадить цветы, посеять газон или сделать грядки. Вас не потревожит шум от соседей за стенкой, а игры чужих детей не будут мешать полноценному отдыху. Свежий воздух и живописная природа в сочетании с близостью к мегаполису. К примеру, все поселки компании «Земельный экспресс» расположены в экологически чистых местах всего в 20-50 км от МКАД. Свободная парковка. За городом не будет проблем, связанных с поиском места для машины по вечерам. Безопасность. Выбирайте поселок с КПП, ограждением по периметру и хорошим освещением – так можно будет отпускать детей гулять без опаски. Согласитесь, в городе подобное представить сложно, даже если двор закрыт, ведь в многоэтажках живет гораздо больше людей, чем в отдельно стоящих коттеджах.

Добавьте к этому наличие коммуникаций и инфраструктуры, хорошие дороги круглый год… Да, в наше время жизнь за городом стала по-настоящему комфортной: вам не придется топить печь, колоть дрова, ходить за водой на колонку, а зимой передвигаться на санках по сугробам. Все блага цивилизации в современных поселках – это обыденность, а не роскошь!

Есть ли минусы?

Разумеется, минусы в загородной жизни тоже есть. Но в компании «Земельный экспресс» их хорошо знают и стараются минимизировать.

Например, сложности с перемещением, ведь многие жители коттеджных поселков работают в Москве, ездят в столичные больницы, там же у детей школа и сад. Это не проблема, если есть личный транспорт: из пункта А в пункт Б можно доехать за 30-40 минут. Другое дело, когда машины нет. И в «Земельном экспрессе» решают эту проблему: все поселки расположены недалеко от остановок общественного транспорта, железнодорожных станций.

Трудности с документами – то, чего боятся многие покупатели. Далеко не каждый знает, как оформить сделку по приобретению земли или дома. Но при покупке участка в «Земельном экспрессе» сотрудники компании сами подготовят пакет документов, так что вам не придется тратиться на риелторов или составлять договор купли-продажи – достаточно изучить бумаги, которые предоставят специалисты. Если же что-то будет непонятно, эксперты подробно ответят на все вопросы.

Таким образом, в жизни за городом больше плюсов, чем минусов. Главное – правильно выбрать место и организацию, с которой планируете сотрудничать, причем важно проверить, насколько она надежна. Для этого можно изучить сайт компании, отзывы реальных клиентов в соцсетях и на форумах, а также лично посмотреть интересующие вас поселки. В общем, если серьезно подойти к вопросу, шансы купить хороший участок и построить на нем дом своей мечты очень высоки!