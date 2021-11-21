Как купить недвижимость за рубежом

 В европейских странах цены на жилье постоянно растут, поэтому покупать его весьма выгодно.

Один из лучших для россиянина способов вложить деньги – приобрести недвижимость за рубежом.

Некоторые страны создают привлекательные условия для иностранных инвесторов, выдавая Вид на жительство или гражданство в обмен на капиталовложения. Давайте разберемся, как купить недвижимость за рубежом и на какие страны стоит обратить внимание?

Где лучше приобрести жилье?

Важно не только купить дом или квартиру за границей, но и полноценно использовать ими, имея возможность в любой момент приехать. Ведь какой смысл в наличии квартиры, например, во Франции, если владельцу приходится подолгу оформлять визу, чтобы приехать туда? К тому же сроки действия виз ограничены, и он не сможет находиться в стране столько времени, сколько пожелает.

Чтобы избежать лишних сложностей, стоит подумать не только о покупке недвижимости, но и об оформлении статуса в стране, где она приобретается. Статус подразумевает получение ВНЖ, ПМЖ или гражданства.

ВНЖ и гражданство в обмен на инвестиции

В разных европейских странах действуют специальные госпрограммы, позволяющие иностранным инвесторам получить статус.

  • На Кипре можно получить гражданство, если приобрести недвижимость на 2 млн. евро и более.
  • Получить ВНЖ в Испании можно, купив жилплощадь не менее чем за 500 тыс. евро.
  • В Португалии тоже можно получить ВНЖ, вложив минимум 350 тыс. евро в старые фонды, нуждающиеся в ремонте, или недвижимость, обладающую исторической ценностью.
  • Чтобы оформить ВНЖ в Греции, достаточно инвестировать 250 тыс. евро. А увеличив капитал в два раза, можно включить в заявку родителей и внуков.

Получение ВНЖ и гражданства без вложений в недвижимость

В некоторых европейских государствах для получения Вида на жительство или гражданства необязательно покупать жилье. Есть другие способы оформить статус в стране. При этом жить можно на съемной квартире.

  • На Мальте можно легко получить гражданство, сделав некоторые инвестиции. Нужно безвозвратно вложить в национальный фонд 650 тыс. евро и приобрести государственные ценные бумаги на 150 тыс. евро. Кроме того, необходимо либо купить жилье минимум за 350 тыс. евро, либо взять его в аренду за 16 тыс. евро в год.
  • Став налоговым резидентом Мальты, можно оформить Вид на жительство.
  • Уехать на Мальту на ПМЖ можно, если вложить капитал в размере 120 тыс. евро в ценные бумаги.
  • Если приобрести в Великобритании акции местных компаний на 2 млн. фунтов, можно получить ВНЖ в этой стране.
  • За оформление Вида на жительство в Швейцарии достаточно ежегодно уплачивать налог в размере 100 тыс. франков.
  • В Австралии достаточно подтвердить свою финансовую состоятельность, чтобы получить ВНЖ.

Получение гражданства или Вида на жительство дает право без ограничений въезжать в страну и выезжать из нее по своему желанию. Проживать можно как в собственной, так и в арендованной квартире или доме.

Можно ли получить ВНЖ в одной стране, а квартиру купить в другой?

Да, так тоже можно делать. При этом важно знать, что статусы ВНЖ и ПМЖ разрешают свободно въезжать в страны шенгенской зоны и жить в одной из них не дольше 90 дней в течение полугода. Получается, что полноценно использовать купленную недвижимость на получится. Самый простой способ решить этот вопрос – стать гражданином Кипра или Мальты.

Получив кипрское или мальтийское гражданство, можно жить в любом государстве ЕС по упрощенной регистрации и свободно использовать купленную недвижимость, независимо от того, в какой европейской стране она находится.

Из более дешевых вариантов можно рассмотреть жилье в Чехии, Хорватии, Черногории. Но чтобы приобрести и свободно пользоваться им, нужно иметь гражданство или Вид на жительство в одной из европейских стран.

Приобретение недвижимости на Карибах

В странах Карибского бассейна получение гражданства обходится гораздо дешевле, чем в Европе – от 100 тыс. долларов. Здесь тоже есть госпрограммы, позволяющие оформить статус в государстве в обмен на покупку жилья.

Из всех карибских стран только в Антигуа и Барбуде требуется проживать не менее пяти дней в течение первых пяти лет после получения гражданства. А в остальные страны можно даже не приезжать. Оформлять документы разрешается без личного присутствия через ближайшие посольства или консульства.

Особенности приобретения недвижимости на Карибах

Важно знать, что в странах карибского бассейна разрешено купить не обычный дом или квартиру, а вложить капитал в строительство туристических объектов (отелей, гостиниц). То есть, иностранный инвестор покупает долю в отеле.

Он может приезжать и проживать в нем, если есть желание. А если нет, то можно вообще не интересоваться своим объектом. Им будет распоряжаться управляющая фирма, подконтрольная государству.

Таким образом становится понятно, что иностранцы вкладываются в карибскую недвижимость не для того, чтобы жить там, а для оформления гражданства. А оно в свою очередь позволяет ездить в разные страны без ограничений. Через несколько лет можно продать свою долю в отеле, вернув вложенные деньги.

Нужна ли помощь риэлтора при покупке жилья?

Риэлтор может неплохо помочь в выборе объекта и оформлении документов, однако для полноценного общения с ним нужно знать иностранный язык. Ведь трудно доверять человеку, с которым не можешь нормально пообщаться.

В дальнейшем придется общаться также с местным нотариусом, который так же не знает русского языка. Конечно, можно воспользоваться услугами переводчика. Но без досконального знания законодательства легко нарваться на мошенников.

Оптимальный вариант – обращение в международную компанию, занимающуюся сделками с недвижимостью и оформлением ВНЖ и гражданства. Посетив российское представительство компании и пообщавшись со специалистами, можно убедиться в их компетентности.

Стоит ли брать ипотеку?

Законодательство многих стран позволяет не только приобретать недвижимость стразу, но и брать ее в ипотеку. Это неплохой вариант для тех, у кого не хватает средств на покупку выбранного объекта. Однако ипотека не всегда выгодна.

Например, на Мальте заем дают только тем иностранцам, у которых на депозите будет постоянно лежать сумма, равная сумме инвестиций по программе (250 тыс. евро). Тем самым банк подстраховывает себя на случай, если заемщик потеряет источник дохода и не сможет выплачивать ипотеку.

Получается, чтобы занять у банка 250 тыс. евро, нужно положить на свой счет 250 тыс. евро. Таким образом выгода от подобного кредита теряется. Но есть и другие способы, позволяющие доказать банку, что клиент в состоянии выплатить кредит.

А в целом, каждая ситуация индивидуальна. Для некоторых людей ипотека действительно может оказаться выгодным вариантом. Здесь все зависит от ее условий, размера кредита, финансовых возможностей заемщика и других нюансов.

Чтобы выгодно инвестировать в зарубежную недвижимость и не прогореть, стоит довериться профессионалам, которые помогут найти оптимальный объект для покупки и оформить все необходимые документы.

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