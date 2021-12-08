Что такое выписка из ЕГРН и зачем она нужна?

02:37 8.12.2021

Процесс приобретения жилого имущества, в большинстве случаев, сопровождается многочисленной бюрократической волокитой.

Человек, впервые покупающий дом или квартиру, должен знать определенные нюансы сделок и процессы проверки имущества для того, чтобы не стать жертвой мошеннических махинаций. Одной из первостепенных задач перед приобретением недвижимости является взятие выписки из ЕГРН. В этой статье мы поговорим про такое ЕГРН и зачем это нужно. Более подробную информацию о процедуре получение выписки из ЕГРН можно узнать на сайте https://dominfo.ru/

ЕГРН и ЕГРП – это

«ЕГРН» - это аббревиатура, которая расшифровывается как Единый государственный реестр недвижимости. Данная организация собирает все данные о недвижимости в России. Это, например, может быть:

1. Основные характеристики объекта;

2. Кадастровая стоимость жилья;

3. Наличие или отсутствие залогов/обременения.

ЕГРН функционирует с начала 2017 года, до этого данные хранились в ЕГРН – Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество. При этом, информация о всех характеристиках жилой площади находилась в Государственном кадастре недвижимости, или ГКН. Именно в январе 2017 года две инстанции объединили в один реестр, который стал называться ЕГРН. После этого, вся документация, которая находится во власти ЕГРН, стала более полной и содержательной. Выписку из Единого государственного реестра недвижимости может быть предоставлена юридическому и физическому лицу по запросу.

Для чего необходима выписка из ЕГРН

В первую очередь, необходимо понимать, что выписка ЕГРН является основным документом, который подтверждает, что недвижимость (здание, жилье, машино-место или территория в виде участка земли) прошла кадастровый учет и имеет зарегистрированные права. В большинстве случаев, выписка является некой гарантией «чистоты и прозрачности» жилого имущества. Благодаря этому документу, человек может быть уверен, что информация о жилом объекте является достоверной.

Стоит отметить, что в случае оформления наследства или при дарении недвижимости и приватизации, тоже необходимо получить выписку из ЕГРН. Судебные споры и разбирательства не могут обойтись без этого документа, также как и получение банковского кредита, если необходимо будет заложить недвижимое имущество, ведь человеку нужно будет подтвердить свое право на обладание объектом.

