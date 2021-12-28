Ввод жилья в России в 2021 году стал рекордным со времен Советского Союза
Ввод жилья в России в 2021 году на 15% превысит план, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании правительственной комиссии по региональному развитию.
По его словам, изначально в 2020 году предполагалось, что в 2021 году сдадут в эксплуатацию 78 миллионов квадратных метров жилья, однако сейчас ожидается, что по итогам года будет построено 90 миллионов "квадратов".
"Это рекордный ввод со времён Советского Союза. Он почти на 10% больше, чем в 2020 году, и на 15% больше изначальных плановых показателей", - приводит его слова РИА Новости.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Тебе лет-то сколько?
Скоро будет как в Астане, понастроили, а населения - нет.
тебя радует недоступность жилья для 70% граждан России?
Жилье строится для кого? Оно строится в основном только в крупных городах, где для нормального жителя страны (не паразита) нет работы. Там только ворье, чиновники, ростовщики и торгаши, их охрана (полиция с гвардией), их петрушки и клоуны для развлечений, и их обслуга. Они не производят ни чего полезного для людей. Короче это жилье строится для паразитов рода человеческого. Происходит удорожание нового жилья, что является верным признаком организованного властью усиления спекуляции, как и подорожание продуктов питания, которое тоже является следствием системы управления власти кремля.
Все крупные и средние чиновники в Москве имеют дворцы и поместья вне города и, судя по информации в официальных СМИ, по нескольку квартир в городе (были сообщения, что до 3 сотен доходит). Сейчас в Москве у паразитов рода человеческого модно иметь хотя бы две квартиры.
Ранее, во времена СССР жилье строилось при производствах, при создании новых производств образовывались целые молодые новые города. Люди радовались строительству, получали новые квартиры, жизнь улучшалась, а сейчас трудовой человек вынужден залезать в кабалу к этим паразитам до самой пенсии или до могилы..
В 2002 году на территории России проживало 116 миллионов русских. В 2010 - 111 миллионов (Википедия).