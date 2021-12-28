Ввод жилья в России в 2021 году стал рекордным со времен Советского Союза

17:45 28.12.2021

Ввод жилья в России в 2021 году на 15% превысит план, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании правительственной комиссии по региональному развитию.

По его словам, изначально в 2020 году предполагалось, что в 2021 году сдадут в эксплуатацию 78 миллионов квадратных метров жилья, однако сейчас ожидается, что по итогам года будет построено 90 миллионов "квадратов".

"Это рекордный ввод со времён Советского Союза. Он почти на 10% больше, чем в 2020 году, и на 15% больше изначальных плановых показателей", - приводит его слова РИА Новости.

