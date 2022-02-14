Хуснуллин связал рост цен на жилье с нехваткой мигрантов

22:27 14.02.2022

Отсутствие дешевой рабочей силы на строительном рынке влияет на рост цен на жилье в стране, сказал в эфире телеканала "Россия-24" вице-премьер России Марат Хуснуллин. По его словам, сейчас наблюдается повышение цен на строительные услуги, а в стране нет дешевой рабочей силы.

"Стройка подорожала в мире на 15%. Плюс реально подорожали цены внутри страны. Плюс еще один немаловажный фактор, про который говорю,— у нас нет дешевой рабочей силы. Сегодня себестоимость дешевой рабочей силы — мигрантов на стройках — составляет 25%", — цитирует Хуснуллина "Коммерсант".

После того как из России уехали "миллионы мигрантов", зарплата строителей повысилась на 30%, это дает примерно 7–8% удорожания на общую стоимость строительства, констатировал Хуснуллин.

В январе президент Владимир Путин поручил правительству до 1 марта рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов на стройки.