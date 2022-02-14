Хуснуллин связал рост цен на жилье с нехваткой мигрантов
Отсутствие дешевой рабочей силы на строительном рынке влияет на рост цен на жилье в стране, сказал в эфире телеканала "Россия-24" вице-премьер России Марат Хуснуллин. По его словам, сейчас наблюдается повышение цен на строительные услуги, а в стране нет дешевой рабочей силы.
"Стройка подорожала в мире на 15%. Плюс реально подорожали цены внутри страны. Плюс еще один немаловажный фактор, про который говорю,— у нас нет дешевой рабочей силы. Сегодня себестоимость дешевой рабочей силы — мигрантов на стройках — составляет 25%", — цитирует Хуснуллина "Коммерсант".
После того как из России уехали "миллионы мигрантов", зарплата строителей повысилась на 30%, это дает примерно 7–8% удорожания на общую стоимость строительства, констатировал Хуснуллин.
В январе президент Владимир Путин поручил правительству до 1 марта рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов на стройки.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Невидимая рука рынка...
Сознательные трудящиеся бастуют... иностранные шрейкбрехеры им мешают отставать своей платежеспособный спрос...
Чиновники королевства кривых зеркал учат "видеть" несуществующие вещи и считать, что несуществующие понятия истина.
Хуснуллин гуру социальных извращений из параллельной реальности.
добиваются возникновения нацизма в России? Русский нацизм ничем не лучше гитлеровского и бандеровского.
Примета такая. Люди эти приметы из незапамятных времен примечали. " Если чукча дрова на зиму запасает, значит зима будет". А если нефть в мире подешевела, значит морковка для россиян подорожает.