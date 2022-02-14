Хуснуллин связал рост цен на жилье с нехваткой мигрантов

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Отсутствие дешевой рабочей силы на строительном рынке влияет на рост цен на жилье в стране, сказал в эфире телеканала "Россия-24" вице-премьер России Марат Хуснуллин. По его словам, сейчас наблюдается повышение цен на строительные услуги, а в стране нет дешевой рабочей силы.

"Стройка подорожала в мире на 15%. Плюс реально подорожали цены внутри страны. Плюс еще один немаловажный фактор, про который говорю,— у нас нет дешевой рабочей силы. Сегодня себестоимость дешевой рабочей силы — мигрантов на стройках — составляет 25%", — цитирует Хуснуллина "Коммерсант".  

После того как из России уехали "миллионы мигрантов", зарплата строителей повысилась на 30%, это дает примерно 7–8% удорожания на общую стоимость строительства, констатировал Хуснуллин. 

В январе президент Владимир Путин поручил правительству до 1 марта рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов на стройки. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 15.02.2022, 04:56
    Гость: тд

    Сознательные трудящиеся бастуют... иностранные шрейкбрехеры им мешают отставать своей платежеспособный спрос...

  3. 15.02.2022, 04:42
    Гость: ABCD

    Чиновники королевства кривых зеркал учат "видеть" несуществующие вещи и считать, что несуществующие понятия истина.
    Хуснуллин гуру социальных извращений из параллельной реальности.

  4. 15.02.2022, 04:33
    Гость: Зачем они

    добиваются возникновения нацизма в России? Русский нацизм ничем не лучше гитлеровского и бандеровского.

  5. 15.02.2022, 04:21
    Гость: ага

    Примета такая. Люди эти приметы из незапамятных времен примечали. " Если чукча дрова на зиму запасает, значит зима будет". А если нефть в мире подешевела, значит морковка для россиян подорожает.

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