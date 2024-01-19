В Новосибирске ввели режим ЧС из-за аварий на теплосетях

16:23 19.01.2024

Власти Новосибирской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Новосибирске, где за последнее время произошло несколько аварий на теплосетях. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Андрей Травников.

"К сожалению, в зоне аварии в системе теплоснабжения Ленинского района события развиваются по плохому сценарию. При заполнении системы обнаружен новый дефект трубопровода на улице Петропавловской. За последние сутки это уже третий порыв в этом городском квартале. Из-за этого сдерживаются подача теплоносителя и восстановление нормального теплоснабжения в домах, расположенных в Ленинском районе. В связи с этим провел внеочередное заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации в городе Новосибирске", - написал губернатор.

Он добавил, что управление оперативным штабом по устранению аварии передано на уровень региона, его возглавит замгубернатора Сергей Семка. Работы по устранению очередного порыва ведутся аварийными службами Сибирской генерирующей компании (СГК).

Как уточнили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова, чрезвычайная ситуация отнесена к региональному уровню реагирования, что позволит привлекать максимальное количество сил и средств со всего региона для оперативного устранения аварийных ситуаций и их последствий, пишет ТАСС. В пресс-службе СГК также сообщили, что руководство компании приняло решение направить из Кузбасского и Алтайского подразделений дополнительные силы для работы по перезапуску систем отопления домов Новосибирска.

В Новосибирске за последние две недели произошло несколько крупных аварий на теплосетях. Без отопления на протяжении нескольких дней оставались десятки домов и соцучреждений в левобережной части города.

Температура воздуха в Новосибирске колеблется последние несколько недель от минус 15 до минус 25 градусов.