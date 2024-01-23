Россия вернёт земли Ниццы и Иерусалима: Путин поручил разобраться с украденной недвижимостью

В то время как Запад изощряется, придумывая способ, как забрать лежавшие в его банках наши золотовалютные резервы на 300 млрд долларов, Россия заявила о намерении вернуть украденное у неё Западом ранее

Президент Путин подписал указ о выделении средств на поиск недвижимости России, СССР и Российской Империи за рубежом, оформление прав на него и юридическую защиту. Оказывается, нашего за границей немало.

Президентский указ открывает совершенно новую страницу в отношениях с Западом. Как говорил Бисмарк . Вот мы и идём за своим.

"Речь идет о той недвижимости, которая не была нами как государством подарена кому-то или продана. Речь идёт именно о той недвижимости, которая оказалась вне наших регистрационных систем и использовалась совершенно непонятными организациями, странами, персонажами в собственных целях", — пояснил зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Это здания дипломатические и культурные, экономические представительства, земли. Будет проведена детальная инвентаризация, в ходе которой много чего "потерянного" найдётся. А там решим, как использовать — в аренду ли сдать, использовать для реализации внешней политики, культурного обмена, поддержки соотечественников.

Разумеется, наши "западные партнёры" из штанов выпрыгнут, лишь бы не отдавать уворованное у России. Повод найдётся.

"То, что принадлежало Российской Империи, вернуть будет сложно, потому что Россия правопреемница СССР, а большевики официально объявили, что мы ничего общего с этим государством не имеем, мы тут новое советское общество строим", — говорит партнёр адвокатского бюро "А2" Михаил Александров.

Но мы не согласимся. Нынешняя Россия, в отличие от СССР, считает себя правопреемницей и Советского Союза, и Российской Империи, и даже Царства Московского, и всей Исторической Руси со времён Крещения. Все долги и Российской Империи, и СССР мы погасили 20 лет назад. У нас эти деньги взяли, а значит, и правопреемниками нас признают. Извольте вернуть имущество, которое у вас задержалось.

Что "задержалось"?



Очень даже много чего. Сколько "союзнички" присвоили после революции собственности и денег Российской Империи — уму непостижимо:

Экономика Японии выросла тогда на 200 т царского золота, хранившегося там для обеспечения американских поставок в Первую мировую войну, и, естественно, его никто не вернул;

Экономика Чехословакии, образованной тогда на обломках Австро-Венгерской империи, и вовсе началась с украденного и вывезенного чехами из России целого эшелона с царским золотом, полученным ими от большевиков за выданного тем адмирала Колчака (контрольного пакета ведущих чешских и японских банков никто нам не отдаст, но помнить и периодически напоминать о самом факте не мешает);

Федеральная резервная система США, образованная в 1913 году, изначально созданная как Центральный банк "Лиги Наций", на 88% профинансирована была всё тем же царским"русским золотом, о чём расписки хранились в семье Романовых.

К слову сказать, в 1944 году русскую принадлежность 88% активов ФРС подтвердила и Бреттон-Вудская конференция. Вот только доступ к этим деньгам, контролируемый кланом Ротшильдов, может быть только у наследников, и именно поэтому весьма вероятно, что к уничтожению царской семьи приложили руку те, кто заинтересован был в отсутствии оных. Как говорится, нет человека — нет проблемы.

Уворованные у нас когда-то деньги вернут? Это вряд ли. Но пока можно использовать эту тему в качестве контраргумента, чтобы не дать украсть наши нынешние деньги, "замороженные" на Западе. Поэтому указ Путина нацелен именно на недвижимость. Вот о ней и поговорим.

Землю в Палестине за гнилые апельсины



Обожаемый либералами Никита Хрущёв вошёл в историю не только как основоположник развала СССР, но и как расточитель не им приобретённых земель:

Крым — Украине;

Военную базу в Порт-Артуре, политую русской кровью, — Китаю;

Израилю принадлежащую России немалую землю в Палестине продал за гроши.



До революции Российская Империя владела на Святой земле 37 территориями и 70 объектами недвижимости: монастырями, часовнями, больницами, подворьями. К началу ХХ века ежегодно туда прибывало 14 тысяч русских паломников. Причём речь не о модной ныне заграничной "религиозной тусовке" из людей состоятельных: большинство паломников были истинно верующими людьми с низкими доходами. Путешествовать им помогало государство, а на русских территориях Палестины ночлег и сытный обед обходились всего в 8 копеек в стуки.

Но затем случилась революция, и хотя атеистический СССР от своей собственности в Палестине отказываться не собирался, управлявшие в ту пору Палестиной англичане передали её всю эмигрантской РПЦЗ. И лишь в 1948 году созданный при активной поддержке СССР Израиль эти земли нам вернул.

Пришёл Хрущёв, патологически ненавидевший религию и обещавший "показать советским людям по телевизору последнего попа". Он с радостью пошёл на предложение Израиля — продать русские территории в Палестине (более тысячи гектаров) всего за 4 млн долларов. И то оплачено всё было апельсинами, которые испортились по дороге, в чём трудно не усмотреть Божий промысел.

Лишь в 2009 году России удалось с превеликим трудом вернуть себе в Иерусалиме Сергиевское подворье. Сегодня пора вернуться к "палестинской" теме, особенно на фоне нынешних событий на Ближнем Востоке.

Помимо "Русской Палестины", России принадлежали немало.

Побережье Ниццы. Почти всё оно было в собственности Российской Империи, лесные охотничьи угодья и даже городской сквер в Париже.

Счета подданных Российской Империи. Они доныне храняться в банках Швейцарии, Великобритании, Франции, Германии, Австрии. Весьма крупные. И при отсутствии прямых наследников, вообще-то, они должны перейти в собственность соответствующего государства. Поскольку Россия нынешняя провозгласила себя преемницей не только СССР, но и Российской Империи (не только по "царским долгам", которые мы платили), то не угодно ли, господа, вернуть присвоенное?!

"Золото партии". Ещё в 1991 году руководство теряющей власть КПСС активно вывозило за кордон, почуяв, что запахло жареным (по некоторым оценкам, вывезли более 40 млрд долларов). Например, только нанятая позднее правительством Ельцина ("младореформаторы" очень обиделись на "партноменклатурщиков", что те упёрли деньги, которые те намеревались упереть сами) детективное агентство Kroll Associates установило, что из Швейцарии в Нью-Йорк в преддверии ГКЧП было переведено более 14 млрд долларов.

Так почему бы не нанять таких же "зубастых" детективов и юристов сейчас, чтобы с нашим движимым и недвижимым за границей?!

Чужого не хотим. Своего не отдадим



Почему подобный указ не был запущен раньше, примерно понятно. Скажем прямо: до самого начала СВО большинство наших элит втайне надеялись, что всё вернётся на круги своя и будет как раньше. Опять же семьи и собственность у многих — на "территории врага".

Теперь уже понятно, что ничего назад не вернётся. А если они и захотят, чтобы было, как прежде, то вернувшиеся с фронта ветераны СВО этого просто не позволят.

"Указ Путина — одна из ответных мер на наглую политику Запада по ущемлению нашей страны. У них в сознании застряли 1990-е, когда Россию можно было грабить и наказывать по своему усмотрению. Клинтон похвалялся, что прибыль Запада от проекта "развал СССР" составила 5700%! Причём даже в Латвии конфисковали, а фактически украли и продали принадлежащее России здание "Дом Москвы". Давно пора было сделать ответный ход", — считает эксперт-международник Андрей Кошкин.

Более того, необходимо расширять это направление. Политический аналитик Роман Гозенко считает, что надо не только землю и недвижимость возвратить, но и объекты индустрии:

Из той же сельской Латвии при СССР сделали сверхиндустриальную территорию, насытив на один квадратный километр территории объектами индустрии больше, чем любую европейскую страну. Но в условиях, когда разрушена вся система международного права, у России просто не хватит инструментов адекватного реагирования, чтобы вернуть своё. Ситуация изменится только с победой в СВО, после чего с Россией невольно станут считаться.

Что с того?



Понятно, что переоформить на законного владельца и защитить нашу недвижимость в западных судах будет непросто, ибо Запад, наплевав на все разговоры о "нерушимости" собственности, воскресил применительно к России подход, применявшийся в ходе крестовых походов к имуществу мусульман: "Это ничьё, а значит, законная военная добыча того, кто первый её захватил". Тогда любой рыцарь мог в захваченном городе повесить свой щит над воротами понравившегося дома и считать его своей нерушимой частной собственностью.

Вот только в современном мире подобные шалости потомкам крестоносцев с рук не сойдут. Особенно когда имеешь дело с ядерной державой. Тем более что и из их "движимого и недвижимого" имущества осталось.