Россиянам назвали причины разной стоимости ЖКУ по регионам
Разница роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) обусловлена износом инфраструктуры теплоснабжения в некоторых российских регионах, а также рядом других факторов. Об этом «Ленте.ру» рассказала руководитель направления E-Commerce компании «Теплоком» Наталья Бирюкова.
В некоторых регионах системы модернизированы и энергоэффективны, в других устарели и требуют значительных затрат на обслуживание и ремонт, объяснила специалист. Старые и менее эффективные сети приводят к росту расходов на их эксплуатацию, что, в свою очередь, повышает тарифы на отопление. Поэтому в регионах с устаревшими системами потребители вынуждены платить больше за отопление, даже если потребление не увеличивается.
Также важнейшим фактором служит наличие приборов учета тепла. В регионах с активным использованием индивидуальных тепловых счетчиков плата определяется фактическим потреблением. Потребители платят исключительно за использованное тепло и значительно экономят. Однако там, где счетчики редкость или вовсе отсутствуют, расчет ведется по нормативам, которые, в свою очередь, нередко завышены.
Климатические условия играют немаловажную роль в формировании тарифов на тепло. В северных регионах страны потребность в отоплении намного выше, а значит и тарифы растут быстрее.
Стоимость ЖКУ также зависит от экономического развития региона и доходов населения. В регионах с низким уровнем доходов власти стараются удерживать тарифы на отопление на более низком уровне. В таких случаях тарифы могут быть ниже среднего по стране, объяснила эксперт.
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Очередная лапша, только ради "обоснования" , ни чего не имеющая с реальностью.
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Что тут пояснять, это сочетание жадности с возможностями.
А за что раньше платили? Не за воду с электричеством, но и за обслуживание. "Где деньги, Зин"? Наверно гоняла в магазин.
Цена учитывает все затраты, в том числе в ней заложены амортизационные отчисления на восстановление основных фондов (оборудования, механизмы, станки, машины). Стоимость переданных в эксплуатацию материалов, комплектующих, малоценных предметов также включена в цену товара, работ, услуг. Услуги ЖКХ с советских времён подорожали в 500-700 раз, отопление более чем в 1000 раз. Без деноминации это более чем в 1000 000 раз. Вы можете представить такие цифры, такой рост цен, такое падение рубля? Это же капец какой то! Выходит, что в России идёт война, самая настоящая война. В гражданскую, например, когда все друг друга убивали инфляция была такой же. Экономики как таковой не было, всё рухнуло. Получается сегодня то же самое. А Путин опять врёт, рассказывая сказки о том как растёт экономика России. В то время, как власть просто истребляет население, ведёт против него настоящую войну.
Мы все эти годы оплачивали вам все эти удорожания по причине вечного нескончаемого износа труб, оборудования и прочей вашей хрени. А трубы, выходит вы так и не меняли, оборудование тоже. Значит деньги аккумулированы на ваших счетах. Ах, на счетах денег нет. Их съела инфляция, их банально разворовали, обменяли на доллары, а доллары ушли туда, где их напечатали. Так это ваши проблемы. Инфляцию вам создаёт путинское правительство. Так идите к Путину и требуйте вернуть украденные через инфляцию деньги. В общем, идите на ... со своими тарифами, хотелками, нескончаемым воровством.