Семейную ипотеку могут привязать к месту регистрации заемщика с 2026 года

08:39 9.07.2025

Ограничение на оформление семейной ипотеки в регионах, отличных от места регистрации заемщика, может вступить в силу уже в первом квартале 2026 года. Об этом газете «Известия» сообщил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, инициатива важная и может быть внесена на рассмотрение до завершения весенней сессии парламента.

С идеей выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко — в июне она направила обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением пересмотреть действующие правила выдачи кредитов по программе семейной ипотеки. По мнению сенатора, действующий механизм требует доработки, чтобы лучше отвечать задачам жилищной поддержки семей в регионах.

По данным 2024 года, более половины кредитов по льготной семейной ипотеке оформлены в четырех субъектах: Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти. При этом, как подчеркнула Матвиенко, свыше 40% заемщиков фактически проживают за пределами этих территорий. Она напомнила, что государственная программа призвана помогать улучшать жилищные условия для семей с детьми по всей стране, а не только в крупных агломерациях.

На фоне высокой ключевой ставки и общего роста цен семейная ипотека остается практически единственным реальным способом приобретения жилья для россиян. В мае 2025 года, по оценкам, почти 70% всех жилищных кредитов в стране пришлись именно на эту программу — фактически, трое из четырёх новых ипотечных договоров заключаются семьями с детьми.