В Крыму за полгода распродали конфискованные объекты на 2,2 млрд руб.

© KM.RU, Святослав Князев

За первые шесть месяцев 2025 года власти Крыма продали на аукционе 25 национализированных объектов. Бюджет республики за счет этих продаж пополнился более чем на 2,2 млрд руб., сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

"Имущество врагов Крыма и России, ранее национализированное в собственность республики, активно реализуется на торгах", - приводит слова Константинова Накануне.RU.

Он добавил, что "полученные средства направляются на развитие республики, на поддержку наших бойцов и их семей, словом, служат на благо Крыма и крымчан".

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 16.07.2025, 14:28
    Гость: Чуча

    Экспроприяция на оккупированных территорриях - уголовное преступление.
    Там к статье захват власти добовляется ещё и эта. Жаль, что нет в Законе вечной каторги. Было бы разумно ввести, чтобы чувствовали себя хорошо все эти Константиновы и Аксёновы.

  4. 16.07.2025, 13:38
    Гость: Паралельно

    Экс-главу военно-строительной компании, который отвечал за объекты РВСН в Новосибирской области, задержали в Москве. Его подозревают в хищении более миллиарда рублей.

  5. 16.07.2025, 13:37
    Гость: Nic

    Эти объекты - конкретнее могёшь сообщить?
    Ваще их можно и перепродать несколько раз, пока "ситуация" будет поворачиваться.

Все комментарии (11)
Выбор читателей
Песков объяснил отсутствие Путина на прощании со Старовойтом
Кадры из видеотрансляции на официальном сайте президента Франции
Макрон заявил о готовности отправить до 50 тысяч военных на Украину
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
Песков заявил о необходимости военной цензуры в России
Единственный в РФ авианосец «Адмирал Кузнецов» могут сдать на металлолом
Избранное
«Чтобы быть адекватным современному миру, и чтобы послужить России, надо стараться даже в нынешних сложных обстоятельствах делать нравственный выбор»
Кинопремьера «Винни Пух. Кровь и мед»: надругательство над детством
«Мы наблюдаем "эндшпиль“ великолепной шахматной партии, сыгранной Россией, Азербайджаном и Турцией»
«По всей конструкции государственной власти был нанесён мощный удар, и в определённый момент показалось, что он достиг цели»
Борода Бабая «Неравный брак» (интернет-сингл)
«Антитела от вакцины не работают!» - китайцы объяснили бесполезность вакцин
Анджей Ласки («Блудный сын»): «Уж не будет ли мой «Остров звезд» новым «Графом Монте-Кристо»?
Аквариум* «River Dub»
«Протесты в Казахстане: причины и последствия. Политическая плоскость конфликта явно носит внутриэлитный характер и связана с борьбой двух "кланов"»
Какие типы автомобильных аккумуляторов существуют
Вектор – на Восток: о новых тенденциях на рынке метрологии России
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации