В Крыму за полгода распродали конфискованные объекты на 2,2 млрд руб.
За первые шесть месяцев 2025 года власти Крыма продали на аукционе 25 национализированных объектов. Бюджет республики за счет этих продаж пополнился более чем на 2,2 млрд руб., сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
"Имущество врагов Крыма и России, ранее национализированное в собственность республики, активно реализуется на торгах", - приводит слова Константинова Накануне.RU.
Он добавил, что "полученные средства направляются на развитие республики, на поддержку наших бойцов и их семей, словом, служат на благо Крыма и крымчан".
Комментарии читателей Оставить комментарий
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Не довёз, считай...
Экспроприяция на оккупированных территорриях - уголовное преступление.
Там к статье захват власти добовляется ещё и эта. Жаль, что нет в Законе вечной каторги. Было бы разумно ввести, чтобы чувствовали себя хорошо все эти Константиновы и Аксёновы.
Экс-главу военно-строительной компании, который отвечал за объекты РВСН в Новосибирской области, задержали в Москве. Его подозревают в хищении более миллиарда рублей.
Эти объекты - конкретнее могёшь сообщить?
Ваще их можно и перепродать несколько раз, пока "ситуация" будет поворачиваться.