В Крыму за полгода распродали конфискованные объекты на 2,2 млрд руб.

12:11 16.07.2025

За первые шесть месяцев 2025 года власти Крыма продали на аукционе 25 национализированных объектов. Бюджет республики за счет этих продаж пополнился более чем на 2,2 млрд руб., сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

"Имущество врагов Крыма и России, ранее национализированное в собственность республики, активно реализуется на торгах", - приводит слова Константинова Накануне.RU.

Он добавил, что "полученные средства направляются на развитие республики, на поддержку наших бойцов и их семей, словом, служат на благо Крыма и крымчан".