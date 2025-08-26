Средняя переплата по рыночной ипотеке превысила 21 млн рублей

12:45 26.08.2025

Средний размер оформляемых жилищных кредитов в России летом достиг максимальных 4,5 млн рублей. Это рекорд как минимум с начала 2023-го (ранней статистики нет), следует из данных Банка России. При этом средний срок ипотеки в последние месяцы тоже колеблется вблизи максимума — в основном люди берут такие ссуды на 308 месяцев, или почти 26 лет, пишут «Известия».

Одна из главных причин увеличения размера кредита — это рост цен на жилье, особенно в новостройках, пояснил изданию аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Кроме того, происходит сдвиг в сторону более дорогих сделок из-за того, что люди предпочитают покупать квартиры именно на первичном рынке.

Еще одна причина — подорожание новых квартир, отмечает директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин. По итогам II квартала 2025 года средняя стоимость одного квадратного метра в новом доме ориентировочно составила 170–185 тыс. рублей. То есть в среднем по России типовая «однушка» в 25–40 м будет стоить порядка 4–7 млн рублей, что как раз согласуется со средним размером кредита. При этом типичные квартиры по Москве с аналогичным метражом значительно дороже — стоимость превышает 10 млн.

При этом люди оформляют максимальный срок кредита, чтобы минимизировать долговую нагрузку. В то же время по требованиям ипотечного стандарта ссуда не может выдаваться на срок более 30 лет. Сейчас около 50% ипотечных ссуд оформляется на 25–30 лет, отмечают эксперты.

Рост размера долга и срока увеличивают и общую переплату клиента. Средневзвешенная реальная ставка по рыночной ипотеке на неделе с 18 по 24 августа 2025 года в России составила порядка 22,4%. И если человек возьмет кредит на 4,5 млн рублей с первоначальным взносом 10% (минимально возможный) на 308 месяцев по таким условиям, то ежемесячный платеж составит почти 85 тыс., а переплата по ссуде превысит 21,5 млн рублей. То есть человек выплатит практически шесть кредитов вместо одного.