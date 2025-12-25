Мосгорсуд выселил Ларису Долину из квартиры в Хамовниках
Мосгорсуд постановил выселить певицу Ларису Долину из ее квартиры в Хамовниках, сообщает «Коммерсант». Таким образом, суд удовлетворил требования покупательницы недвижимости Полины Лурье к артистке и членам ее семьи (дочери и внучке) о прекращении права пользования на жилое помещение и выселении из него.
На заседании суда адвокат Ларисы Долиной Полина Пухова сообщила, что ее доверительница готова покинуть квартиру «до конца январских праздников», то есть до 10 января 2026 года.
«Это скорее, чем предусмотрено законом,— пять рабочих дней, а до начала январских праздников всего три рабочих дня»,— сказала адвокат. Она пояснила, что данный срок устанавливается службой судебных приставов на добровольное исполнение решения суда с момента возбуждения исполнительного производства.
Верховный суд России 16 декабря признал право на недвижимость за Полиной Лурье, отменив решение Хамовнического суда от 28 марта, а также всех вышестоящих инстанций — Мосгорсуда и Второго кассационного суда, оставивших решение первой инстанции в силе. При этом высшая судебная инстанция страны направила на новое рассмотрение вопрос о выселении певицы в Мосгорсуд.
Сегодняшнее решение Мосгорсуда является основанием для снятия Ларисы Долиной, ее дочери Ангелины и внучки Александры с регистрационного учета «Ответчики должны быть выселены из жилого помещения,— огласила решение судья.
То было ВРЕМЕННОЕ помутнение рассудка под влиянием специалистов мошеннического
жанра.А не диагноз.
Эпидемия у нас такая.
Теперь ждём посадки судей, которые устроили эту полуторагодовую канитель.
Чтоб другим судьям неповадно было.
Долина представительница продажной российской элиты, которые возомнили что законы для них не писаны и осуждают СВО. Следует ещё выяснить кому Долина передала деньги за проданную квартиру. Она могла участвовать в преступной схеме финансирования ВСУ. А это уже не мошенничество а госизмена.
Помощник Дулиной из Днепра/Днепропетровска. Днепр это крупнейший в мире хаб мошеннических колл центров. Более 600. Когда Дулина готовилась к выезду и ей нужно было перевести деньги она обратилась за помощью к кому думаете? Печально наблюдать, что обвинители Анжелы Цырюльниковой в уповании на звездопад на погоны в громком и "беспроигрышном" деле убедили суд, что поскольку Анжела курьерила от разных бабушек, то это инкримирирующее доказательство. На деле это только доказывает, что один или сеть колл центров в Днепре несколько раз использовал в темную одного и того же курьера.
Так было или не было мошенничество с ФСБ которое якобы проводило тайную операцию?