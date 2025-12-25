Мосгорсуд выселил Ларису Долину из квартиры в Хамовниках

17:36 25.12.2025

Мосгорсуд постановил выселить певицу Ларису Долину из ее квартиры в Хамовниках, сообщает «Коммерсант». Таким образом, суд удовлетворил требования покупательницы недвижимости Полины Лурье к артистке и членам ее семьи (дочери и внучке) о прекращении права пользования на жилое помещение и выселении из него.

На заседании суда адвокат Ларисы Долиной Полина Пухова сообщила, что ее доверительница готова покинуть квартиру «до конца январских праздников», то есть до 10 января 2026 года.

«Это скорее, чем предусмотрено законом,— пять рабочих дней, а до начала январских праздников всего три рабочих дня»,— сказала адвокат. Она пояснила, что данный срок устанавливается службой судебных приставов на добровольное исполнение решения суда с момента возбуждения исполнительного производства.

Верховный суд России 16 декабря признал право на недвижимость за Полиной Лурье, отменив решение Хамовнического суда от 28 марта, а также всех вышестоящих инстанций — Мосгорсуда и Второго кассационного суда, оставивших решение первой инстанции в силе. При этом высшая судебная инстанция страны направила на новое рассмотрение вопрос о выселении певицы в Мосгорсуд.

Сегодняшнее решение Мосгорсуда является основанием для снятия Ларисы Долиной, ее дочери Ангелины и внучки Александры с регистрационного учета «Ответчики должны быть выселены из жилого помещения,— огласила решение судья.