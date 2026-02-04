Крупнейший девелопер «Самолет» обратился за поддержкой к государству
Один из крупнейших девелоперов жилья в России «Самолет» обратится за государственной поддержкой с целью избежать «кратной» индексации цен на строящееся жилье. Об этом сообщается в Telegram-канале группы, пишут «Ведомости».
Обращение за помощью к государству в компании назвали «нормальной рыночной практикой» в рамках действующей жесткой денежно-кредитной политики для крупных системообразующих предприятий. Группа отметила, что «обращалась, обращается и будет обращаться» во все доступные институты власти для своей устойчивой и эффективной работы.
«Оптимальное финансирование просто поможет не допустить кратной индексации цен на строящиеся квадратные метры», – заключили в компании.
4 февраля РБК сообщил, что «Самолет» обратился в правительство с просьбой о льготном кредите на 50 млрд руб. В качестве условия акционеры готовы передать блокпакет акций с участием государства в управлении и правом последующего выкупа.
что бы они потом спекулировали на валютном рынке?
надо было так нажраться чтобы назвать компанию "Самолёт"! А пачему не '"Вертолёт"? Тем более деньги "вертолётные"9
приватизация прибыли + национализация убытков
Они что не знают, что 40% бюджета уходит на поддержание Специальных-Велико-Отечественных переговоров с незаконными нацистами?
Да и демография ползет на кладбище. Кому нужны эти мигранто-метры в гетто-районах? (это я еще слова культурные подобрал).
Самолет - это МИГ-29, а хуснулин-таджико-строй это только дыра в бюджете. Идите в свои незалежные нац-республики строить, вместе с "кратными" ценами!
никак не нажрутся, твари! Нам в их домах всё равно не жить. Лучше в наших домах коммуникации обновляйте