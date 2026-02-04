Крупнейший девелопер «Самолет» обратился за поддержкой к государству

Один из крупнейших девелоперов жилья в России «Самолет» обратится за государственной поддержкой с целью избежать «кратной» индексации цен на строящееся жилье. Об этом сообщается в Telegram-канале группы, пишут «Ведомости».

Обращение за помощью к государству в компании назвали «нормальной рыночной практикой» в рамках действующей жесткой денежно-кредитной политики для крупных системообразующих предприятий. Группа отметила, что «обращалась, обращается и будет обращаться» во все доступные институты власти для своей устойчивой и эффективной работы.

«Оптимальное финансирование просто поможет не допустить кратной индексации цен на строящиеся квадратные метры», – заключили в компании.

4 февраля РБК сообщил, что «Самолет» обратился в правительство с просьбой о льготном кредите на 50 млрд руб. В качестве условия акционеры готовы передать блокпакет акций с участием государства в управлении и правом последующего выкупа.

Читайте подробнее: https://www.vedomosti.ru/realty/news/2026/02/04/1174104-samolet-obratils...

