ГОСТ на отделку новых квартир планируют утвердить весной 2026 года

09:10 4.02.2026

Единый ГОСТ на отделку квартир в новостройках собираются принять в начале второго квартала 2026 года. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

Соответствующий документ готовят Минстрой и Росстандарт. В нем будет прямо указано, что именно считается отделкой и каким требованиям она должна соответствовать: как должны быть выполнены полы, стены и другие элементы, с понятными критериями качества.

Хуснуллин напомнил, что раньше жилье чаще всего сдавалось без отделки, поэтому единый стандарт просто не был нужен. Ситуация изменилась, когда застройщики стали массово предлагать квартиры «под ключ», а вместе с этим появились споры о качестве работ. Новый ГОСТ призван снять эти вопросы. В документе также пропишут, кто имеет право оценивать отделку и выносить заключение о ее соответствии нормам.

Отмечается, что с марта 2025 года застройщики уже могут использовать собственные стандарты отделки, но только при соблюдении минимальных требований Минстроя. Эти требования — нижняя планка, опускаться ниже которой запрещено. Повышать уровень качества девелоперы вправе по своему усмотрению.

Ожидается, что ГОСТ охватит основные виды отделочных работ — от штукатурки и покраски до полов и потолков. Окна и входные двери в документ не включат: они относятся к ограждающим конструкциям и регулируются отдельно.

Важной частью стандарта станет разделение отделки по уровням — от стандартной до улучшенной и бизнес-класса. Это позволит покупателям четко понимать, за что именно они платят, а уровень отделки можно будет прямо указывать в договоре долевого участия.

В Минстрое рассчитывают, что единые правила сделают рынок прозрачнее, а оценку качества — понятной и однозначной. Это, по замыслу ведомства, должно сократить конфликты и злоупотребления как со стороны застройщиков, так и со стороны покупателей.