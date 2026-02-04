ГОСТ на отделку новых квартир планируют утвердить весной 2026 года

Единый ГОСТ на отделку квартир в новостройках собираются принять в начале второго квартала 2026 года. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

Соответствующий документ готовят Минстрой и Росстандарт. В нем будет прямо указано, что именно считается отделкой и каким требованиям она должна соответствовать: как должны быть выполнены полы, стены и другие элементы, с понятными критериями качества.

Хуснуллин напомнил, что раньше жилье чаще всего сдавалось без отделки, поэтому единый стандарт просто не был нужен. Ситуация изменилась, когда застройщики стали массово предлагать квартиры «под ключ», а вместе с этим появились споры о качестве работ. Новый ГОСТ призван снять эти вопросы. В документе также пропишут, кто имеет право оценивать отделку и выносить заключение о ее соответствии нормам.

Отмечается, что с марта 2025 года застройщики уже могут использовать собственные стандарты отделки, но только при соблюдении минимальных требований Минстроя. Эти требования — нижняя планка, опускаться ниже которой запрещено. Повышать уровень качества девелоперы вправе по своему усмотрению.

Ожидается, что ГОСТ охватит основные виды отделочных работ — от штукатурки и покраски до полов и потолков. Окна и входные двери в документ не включат: они относятся к ограждающим конструкциям и регулируются отдельно.

Важной частью стандарта станет разделение отделки по уровням — от стандартной до улучшенной и бизнес-класса. Это позволит покупателям четко понимать, за что именно они платят, а уровень отделки можно будет прямо указывать в договоре долевого участия.

В Минстрое рассчитывают, что единые правила сделают рынок прозрачнее, а оценку качества — понятной и однозначной. Это, по замыслу ведомства, должно сократить конфликты и злоупотребления как со стороны застройщиков, так и со стороны покупателей.

  1. 04.02.2026, 14:48
    Гость: Путин

    «Я прекрасно отдаю себе отчет, что происходит в этой сфере, мы много раз это обсуждали. Всякие СНиПы-хрипы и примазавшиеся к этому виду деятельности квазиучастники процесса – их нужно зачистить в конце концов, надо навести там порядок!"

  3. 04.02.2026, 11:07
    Гость: "От стандартной до улучшенной"

    В новостройках многие друг с другом не знакомы, но в курсе всей личной жизни соседей, всё слышно как в соседней комнате. Можно так же сориентироваться как расположена мебель у соседей с верхнего этажа, где комод, где кровать, слышно выдвижные ящики и прочие шумы, не говоря уже о звуке шагов. А они там про стандартную и улучшенную.... Побольше экономьте на качестве материалов и квалифицированных специалистах, с руками из непонятных мест. Про технологические ГОСТы и санитарные нормы все знают видимо только из истории.

