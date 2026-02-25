В Белоруссии выставили на продажу целую деревню

08:40 25.02.2026

На северо-западе Белоруссии, недалеко от границы с Литвой, выставлена на продажу целая деревня, пишет РИА Новости. Речь идёт о населённом пункте Веселуха, который расположен примерно в пяти километрах от города Поставы. Объявление о продаже размещено на различных порталах недвижимости.

В описании говорится, что в продаже — деревня из трёх дворов в уединённом живописном месте.Стоимость деревни оценивается в 30 тысяч белорусских рублей (около 10,5 тысячи долларов). Сейчас на территории остались три неиспользуемых строения. Есть колодец и электричество, отопление печное, канализации нет.

По данным издания "Сельская газета", дома ранее выкупили у частных владельцев с планами создать агроусадьбу. Однако проект так и не был реализован, и собственник решил расстаться с недвижимостью.

Веселуха входит в состав Юньковского сельсовета, где действует программа по вовлечению пустующего жилья в оборот: несколько домов продают по символической цене — в одну базовую величину. С начала года таким образом были реализованы два дома, ещё несколько объектов нашли новых владельцев, а часть признанных пустующими строений была снесена. Покупателями во всех случаях становились граждане Белоруссии.