Что выбрать: квартиру в новостройке или вторичку

11:53 22.11.2025

Ключевой вопрос, возникающий при покупке жилья — что выбрать: квартиру в новостройке или на вторичном рынке? Оба варианта имеют свои сильные и слабые стороны, и оптимальный выбор зависит от ваших приоритетов, финансовых возможностей и готовности к определенным рискам.

Новостройка: современность и перспективы

Главное преимущество нового жилья — это современные планировки, отвечающие сегодняшним представлениям о комфорте. Вы получаете квартиры с чистой отделкой, позволяющей воплотить любой дизайн-проект, и использованием новых строительных материалов и технологий. Современные новостройки часто оснащены системами «умный дом», видеонаблюдением и другими инженерными решениями, повышающими качество жизни.

Экономия на ремонте — еще один весомый аргумент. Вместо того чтобы тратить значительные средства и силы на демонтаж старой отделки и перепланировку, как в «вторичке», вы въезжаете в чистые стены и начинаете с нуля. Кроме того, новостройки обычно сдаются с новой сантехникой и проводкой, что гарантирует долгий срок их службы без проблем.

С финансовой точки зрения, покупка на этапе строительства часто обходится дешевле, а к моменту сдачи дома стоимость квадратного метра может вырасти. Это делает новостройку привлекательной не только для проживания, но и для инвестиций. Однако ключевой риск — это возможные задержки сроков сдачи и необходимость тщательно выбирать застройщика с безупречной репутацией.

«Вторичка»: проверенная реальность и быстрый въезд

Основной козырь вторичного жилья — это его предсказуемость. Вы покупаете то, что видите: состояние дома, соседей, работу коммуникаций и инфраструктуру района. Главное преимущество — возможность въехать сразу после регистрации сделки, не ожидая годами окончания строительства.

Тем не менее, за кажущейся простотой скрываются потенциальные сложности. Изношенные инженерные сети, требующие замены, старые перекрытия и необходимость делать капитальный ремонт могут свести на нет первоначальную экономию. Юридические риски, такие как наличие обременений или прописанных в квартире лиц, также требуют повышенного внимания и профессиональной проверки.

Что же в итоге?

Выбор между новостройкой и «вторичкой» — это выбор между будущим и настоящим. Если вы цените современные стандарты, готовы немного подождать и рассматриваете недвижимость как актив, то новостройка будет предпочтительнее. Если же для вас критически важен быстрый въезд и вы готовы к затратам на ремонт и реконструкцию, то ваш выбор — вторичный рынок.

